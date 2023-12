¡Un año que viene y otro que se va!

Se acaba el 2023 y arrancará el 2024, afortunadamente le queda un año menos al presidente Petro, lo malo es que aún le quedarán bastante más de dos años haciéndole daño al país y a todos los colombianos. Pero en estas fechas es mejor pensar en lo bueno que nos podría traer ese nuevo año que se avecina, ese en el que Alex deberá arrancar con todo para lograr en tan solo 4 años una cantidad de cambios y mejoras que no serán nada fáciles, pero tampoco imposibles, y por la experiencia que me dan los años, iniciaré por darle un público buen consejo: Conociendo las limitaciones presupuestales del Distrito, no embarcarse en ningún proyecto que no sea realmente indispensable para solucionar un elevado porcentaje de los problemas y falencias actuales que tiene la ciudad. Primero lo primero. Obedecer sensatamente y de manera real el orden de las prioridades será determinante. Una ciudad no es más interesante ni ofrece mejor calidad de vida porque pueda mostrar cinco o diez hitos urbanos, sino cuando a lo largo y ancho de la misma se aprecia la uniformidad propia de una urbe bien organizada. Por ejemplo, equilibrar los parques en todas las localidades mejorará la seguridad y convivencia ciudadana. En cuatro años se podría dotar a la ciudad de centenares de detalles que no necesariamente tiene que financiar el gobierno pero que sí obedecerían a la eficiente gestión que se imparta desde la alcaldía a través de gremios, universidades, empresarios, profesionales y ciudadanos del común que se pondrían la camiseta de nuestra ciudad cuando sientan que desde arriba se le está metiendo el hombro a esta causa y se está dando buen ejemplo.

Indudablemente a una ciudad le irá mejor si a todo el país le va mejor, y como van las vainas, esto último no sucederá durante el actual gobierno, así que el esfuerzo de Alex deberá ser mayor y para ello lo ideal sería actuar en equipo con los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, que afortunadamente estarán en la misma dirección política, y obviamente, con sus pares de Cartagena y Santa Marta para conformar un bloque de estas tres ciudades que son complementarias. Pero tan importante como lo anterior es que todas las fuerzas vivas locales nos decidamos a apoyar a esta administración, aportándole a la ciudad lo que esté a nuestro alcance, sin egoísmos, y que nuestro alcalde se mantenga abierto a escuchar propuestas y sugerencias con las que se pretenda el beneficio común. Para lograr todo lo anterior en tan solo cuatro años hay que comenzar desde el 1º de enero y que al finalizar el 2024 ya se hayan terminado varias de esas necesarias obras que la ciudad requiere, además de sentar las bases de todo lo que debe concluirse antes de los Juegos Panamericanos 2027.

Y por último, a todos mis lectores, ¡Feliz año nuevo!