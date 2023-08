Todo un fiasco para Barranquilla y el Caribe

Seamos realistas, el ex presidente Iván Duque fue un tipo decente, muy bien puesto, como dicen las señoras, nunca se le vio con tragos de más, ni diciendo sandeces, vestía impecablemente, durante sus intervenciones en el exterior lo hacía en un perfecto inglés y no nos generaba vergüenza como representante de nuestro país. Tampoco se le conocieron actividades oscuras en las que se dudara de su honestidad, así como de su familia, ni esta generaba escándalos. Nunca se perdió por horas o días, fue muy puntual y no dejó plantado a nadie. Duque fue un caballero, todo lo opuesto a quien hoy ocupa el Palacio de Nariño.

Pero no es menos cierto que el presidente Iván Duque fue un verdadero fiasco para los intereses de Barranquilla, del Atlántico y del Caribe, aunque Uribe y Santos tampoco se salvan. También es cierto que a lo anterior se le suma la carencia de gestión y presión de nuestros parlamentarios y fuerzas vivas para lograr cristalizar los proyectos del resorte central que más han requerido nuestra ciudad, departamento y región desde hace años. La realidad que podemos apreciar cuando comparamos las ejecutorias del gobierno nacional durante el mandato de Duque y anteriores, realizadas en otros sectores del país con la casi nula en beneficio de nuestros intereses, no deja dudas que fueron 4 años perdidos, ¿O 20 años? Difíciles de recuperar con este nuevo gobierno de Petro.

Imaginemos los Barranquilleros, que pudiéramos transportarnos hacia Santa Marta, Riohacha, Valledupar, o al centro del país, por una autopista como la que nos ha sido negada por el departamento del Magdalena, por el Ministerio de Transporte, por la ANI, y por los que se benefician de que esta continúe siendo una carreterita. Imaginemos una “Cordialidad” de doble calzada entre Barranquilla y Cartagena, facilitando el transporte de buses y de carga, beneficiando a varios municipios; al igual que una Vía al Mar como autopista generadora de proyectos turísticos a lo largo de nuestras playas. Imaginemos un verdadero aeropuerto internacional con una terminal de pasajeros acorde con la importancia de nuestra ciudad. O que ya contáramos con el puente entre Puerto Giraldo y Salamina, con una vía que llegara hasta la Ruta del Sol. Que una APP del Río nos permitiera la navegación fluvial hasta Pto. Salgar y La Dorada. Que el verdadero muelle de Puerto Colombia, ese, al que llegaron miles de inmigrantes y aún sigue en pie, hubiera sido reforzado y restaurado como una joya patrimonial de invaluable valor. Pero lastimosamente, hoy solo podemos imaginar. Y para rematar, durante el gobierno de Duque se firmaron con Air-e y Afinia, los contratos más lesivos imaginables contra nosotros, los inermes habitantes del Caribe. Duque, más que un fiasco, ¡fue fatal!