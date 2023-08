Nada más grato para un columnista que reconoce no ser periodista, que corroborar que se está haciendo bien la tarea, cuando de manera directa algún lector le hace comentarios acerca de algún artículo en particular, o generaliza sobre la temática que más se incluye en estas líneas semanales, aunque procuro variar para no cansar a mis amables lectores. “Señor Renowitzky, yo compro EL HERALDO todos los martes para leer su columna porque usted defiende a Barranquilla”, me dijo esta semana el cuidador de carros frente al Banco de Occidente de la calle 77, y eso tiene un gran valor para mí. En una fiesta reciente, un amigo me comentó que aunque no había seguido aún mi sugerencia, le había gustado una columna en la que proponía a mis lectores que organizaran tours por la ciudad para que la conocieran toda. Y remató, “tienes razón, Nico, ¡hay que recorrerla!”. Es que hoy está muy agradable y arborizada la que yo llamo “la ciudad ya consolidada”, porque los positivos cambios, no solo se han dado en los bellos sectores del norte, sino que abarcan toda Barranquilla.

En una columna de hace unos tres años, sugería que ya la ciudad ameritaba contar con el servicio de buses turísticos con las características de los que uno aprecia y ha utilizado en diversas ciudades del exterior, y hasta imaginé una posible ruta turística para demostrar que ya contamos con suficientes sitios de interés para mostrarlos de manera profesional a propios y visitantes. Pero independientemente de ese importante servicio, no es menos cierto que podemos organizar recorridos por la ciudad, en familia o con amigos, para apreciar los positivos cambios que esta ha tenido, porque con programas como “Barrios a la Obra”, “Todos al parque” y “Siembra Barranquilla”, todos los sectores han cambiado de manera impresionante.

Las localidades Suroccidente y Metropolitana son muy extensas pero ambas con más del 95% de sus calles perfectamente pavimentadas, andenes, señalización, excelente iluminación, obviamente, mejoradas las fachadas de sus viviendas, y mejor organizados sus comercios, tiendas, panaderías, peluquerías, ferreterías, restaurantes, almacenes de ropa y miscelánea, etc., muestran una ciudad renovada y pujante. Sin negar la pobreza propia de nuestro Caribe, no se aprecia la miseria que mostraban lo que hasta hace unos años eran tugurios, y que definitivamente, ya no lo son. Por eso es que vale la pena recorrerlos, para ver con sus propios ojos esta verdad que debe alegrarnos por Barranquilla, y por todos y cada uno de los que habitan esos muy amplios sectores. Ojalá toda esta perorata sirva para que, quien esté leyendo esta columna le diga a su pareja e hijos: Familia, ¡Alístense que nos vamos de tour por Barranquilla!