Soluciones con baja inversión

Hoy me referiré nuevamente a la carrera 51B, desde la Circunvalación hacia Puerto Colombia que está siendo ampliada a tres carriles por calzada, con andenes y ciclovía, incluyendo dos deprimidos, obra de un muy elevado valor que deberá mejorar el tráfico vehicular en ese sector. Y lo haré porque desde hace años he insistido en que lo que más ha incidido en la caótica movilidad de la calzada sur del llamado corredor universitario, calzada de regreso a Barranquilla, que es evidentemente la más congestionada, es el hecho de no contar con vías de salida de esa carrera 51B hacia las carreras 46 y 53, para tomarlas como vías alternas de regreso a la ciudad. Hacia la 53 la solución se reducía, o reduciría si se construyera, a una glorieta, así fuera mediana, en la intersección de la calle ubicada entre el colegio Sagrado Corazón y Jardines del Recuerdo, tramo vial hoy prácticamente sin tráfico. Solo con esa glorieta se hubiera mejorado muchísimo la movilidad desde hace años, con un costo mínimo, y había espacio.

Por años, de la 51B nadie podía salirse hacia la carrera 53 viniendo hacia Barranquilla desde la Universidad del Norte, después de un retorno previo frente a Jardines del Recuerdo. La siguiente salida ha sido la calle 100 al final de un largo tramo de casi 2,2 kilómetros. Pero más absurdo es que en la nueva ampliación tampoco contemplan nuevas salidas. Así que todos estaremos obligados a seguir recorriendo ese larguísimo tramo ya con tres carriles que como embudo, se convertirán en solo dos al llegar a la Circunvalación, y en un solo carril al llegar a la calle 100 porque este cruce no cuenta siquiera con un carril de giro. Y como para rematar, la Vía al Mar, que también podría evacuar tráfico de regreso, tampoco tiene retornos cercanos a Barranquilla. ¡Todo lo anterior es absurdo!

Cuando se construyó la doble calzada de la 51B desde la Circunvalar hacia Puerto, no existía la carrera 53 paralela. Por eso sus mini glorietas funcionaban solo como retornos, y coincidían con la entrada al Jardín de los Recuerdos, y entre Uninorte y el Club Campestre. Pero cuando se construyó la prolongación de la carrera 53 se construyeron varias calles entre este par de avenidas, una es la del colegio Parrish, una entre el Parrish y el colegio Sagrado Corazón, y otra entre el Sagrado Corazón y Jardines del Recuerdo, pero no se le ocurrió a nadie que debería habilitarse, así fuera a esta última, para que los conductores de regreso, pudieran utilizarla para salirse de la congestionada 51B hacia la carrera 53. Lo increíble e imperdonable, es que tampoco lo hayan analizado ahora, al diseñar su ampliación, aunque aún podrían enmendar ese error. ¡Las soluciones económicas también funcionan, y mucho!