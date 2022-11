Si yo fuera candidato (I)

Aclarando de arrancada que ni antes ni ahora he pensado en ser alcalde de nuestra ciudad, y solo suponiendo que sí yo fuera candidato para el próximo período, anunciaría durante mi campaña algunos proyectos de desarrollo urbano y para optimizar la movilidad, que prometería realizar entre el 2024 y 2027. Enumeraré aquí algunos de estos, anticipando que solo anunciaría un par de nuevos grandes proyectos para Barranquilla con los cuales consolidaría la ciudad que hoy tenemos. Fuera de esos dos, sencillamente mejoraría lo existente. Obviamente apoyaría los exitosos programas actuales, como “Barrios a la Obra”, “Siembra Barranquilla”, “Todos al Parque”, etc., concluiría las obras que reciba ya iniciadas e incluiría y dinamizaría las que se requieren para los Juegos Panamericanos del 2027, con elevado porcentaje de aportes de la nación.

El primer gran proyecto sería el de la recuperación real y total de nuestro centro histórico durante mis 4 años de gobierno. Cuando como un simple ciudadano diseñé el actual Paseo Bolívar incluí el diseño de la calle 35 “San Blas”, y como por esas cosas del destino me correspondió como gerente de Edubar la construcción de lo que yo había diseñado, supuse que San Blas y la totalidad de nuestro centro histórico se recuperarían íntegramente en el lapso de unos 8 años, pero han transcurrido 15 años y este sigue prácticamente igual. Yo haría gestión con la gobernación para construir una plaza-parque con parqueadero subterráneo en la manzana frente a su sede, y limitar con esto el parqueo en calles del centro.

El segundo gran proyecto sería la gestión ante el Gobierno nacional para contar con el 70 % de financiación para la construcción y puesta en marcha de un tranvía elevado desde el aeropuerto, o eventualmente desde Malambo hasta el centro de la ciudad en los predios de las erradicadas “colmenas”. La totalidad de los estudios para próximos trayectos de transporte masivo serían elevados. Como urgente, procuraría agilizar la optimización de nuestro destartalado Transmetro al que hay que modernizarle la totalidad de su flota, incluyendo la remodelación de sus estaciones y un cambio de imagen.

Otra obra que anunciaría sería la reforma y reconstrucción de la calle 72, en principio, entre las carreras 43 y 58 con un diseño que no afectaría al comercio sino que lo dinamizaría, y una obra similar con la calle 84 desde la carrera 43 hasta la 51. Si no se logra construir en la actual administración, garantizaría la canalización del arroyo de la calle 85 para empalmarlo con el de la calle 84.

En materia de movilidad, me enfocaría en una propuesta que bautizaría como “Acupuntura urbana”, en la que he insistido desde hace años sin encontrar eco. Se trata de optimizar nuestra malla vial, mejorando los actuales y anacrónicos diseños de cruces conflictivos, que son varios cientos a lo largo y ancho de nuestra ciudad, que no requieren de costosas inversiones puntuales, pero con los que se agilizaría mucho el tráfico. La gran ventaja de esta propuesta si se compara con obras costosas, como las que hoy se ejecutan en la Circunvalación, en la calle 30 o Cordialidad, es que con estas últimas se mejora el tráfico solo en sus zonas de influencia, con la “Acupuntura urbana” que propongo, se mejoraría en toda la ciudad. Dotaría además a Barranquilla de Señalización Informativa de Destino, mostrando todos los puntos de acceso, salida e interés de la ciudad. ¡Y falta más!

nicoreno@ambbio.com.co