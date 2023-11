¡Puma los logró y Álex los desarrollará!

Con mucho esfuerzo y con una gran gestión nuestro alcalde Jaime Pumarejo logró para Barranquilla la sede de los próximos Juegos Panamericanos 2027, ¡y esas son palabras mayores! Sabiendo que no sería él, sino el siguiente alcalde ya hoy electo, al que le correspondería el honor de presidirlos. Pero siempre recordando que fue Jaime Pumarejo quien consiguió esos juegos que esperamos sean tan exitosos que queden enmarcados para la historia de nuestra ciudad. Y para suerte nuestra y de los Juegos Panamericanos 2027, el alcalde al que le corresponderá organizarlos y presidirlos será Álex Char. Analizando las experiencias adquiridas para un evento como este, ningún otro alcalde en Colombia cuenta con la experiencia de Alex, demostrada con éxitos innegables.

En 2011 se celebró en Colombia el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20, y su inauguración fue en el estadio Metropolitano de Barranquilla siendo Álex alcalde de la ciudad, sede además, de algunos de los partidos de ese campeonato. Pero fue en 2018 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla cuando Álex demostró su capacidad para lograr los juegos más exitosos en la historia de esas justas deportivas. ¡La transformación de nuestros escenarios deportivos fue total y la organización de este importante evento fue impecable!

Recordemos cómo el gobierno nacional con Juan M. Santos como presidente, le falló a Barranquilla al no transferirle lo justo y acordado para esos juegos, lo que obligó al Distrito a un esfuerzo financiero mucho mayor, como también hay que recordar el apoyo brindado por el departamento siendo gobernador Eduardo Verano, con la financiación aportada para el estadio Edgard Rentería, parcialmente para el Complejo Acuático y para obras urbanísticas tan trascendentales como la Plaza de la Paz. Pero es que fueron once los estadios y escenarios construidos o con grandes intervenciones, que transformaron positivamente la infraestructura deportiva de la ciudad. Para los Juegos Panamericanos 2027 será necesario construir un nuevo velódromo, un coliseo de mayor capacidad, ampliar otros escenarios, así como diseñar y construir la Villa Olímpica en que se alojarán los atletas y las delegaciones de los 41 países participantes, como también construir otras obras urbanísticas y de movilidad que la ciudad requiere con urgencia, en las que la financiación del gobierno central será definitiva, esperemos que en esta oportunidad sí cumpla. Con seguridad absoluta Eduardo Verano nuevamente apoyará al Distrito, y para dar un parte de tranquilidad a los barranquilleros y colombianos, les recuerdo que Gustavo Petro Urrego en los Panamericanos en octubre del 2027 ya no será presidente, evitándonos una vergüenza internacional. ¡Afortunadamente!

