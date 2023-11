12:00 AM Opinión

¡Palo de aguacero y tremendo tráfico!

No, por aquí ya no tenemos los peligrosos arroyos de antes, esos videos por WhatsApp cada vez que hay un aguacero, con carros arrastrados por la corriente en estos sectores, son viejos, enviados por gente sin oficio o con interés en desinformar y falsamente demostrar que esas canalizaciones no sirvieron para nada.