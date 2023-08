¿Obligar a honestos a pagar por ladrones?

No soy abogado, ni serviría para serlo, pero prácticamente todas mis columnas se basan en el sentido común, que como se comenta popularmente, es el menos común de los sentidos. Y lo anterior, por lo menos en nuestro país y región, es en todos los ámbitos. Si de infraestructura se trata, ni se diga, aquí se construyó un puente de 2,17 kilómetros y 6 carriles, antes que ampliar la carretera a Ciénaga de 2 carriles y 72,9 kilómetros, y como este absurdo era poco, decidieron que se debían construir unos viaductos de 8,2 kilómetros antes que el resto de la autopista, que serían 64,7 Km., siendo esa doble calzada lo más necesario y económico por kilómetro de construcción. Y ejemplos como el anterior hay muchos. ¿Por qué será?

Vuelvo al inicio de esta columna, no soy abogado, pero obviamente supongo con mucho de inocencia, que en nuestro país, los códigos del Derecho se basan en el equilibrio, en la justicia y en lo que el mismo sentido común impondría para definir qué es justo y qué no lo es, quien es culpable y quién no. No concibo una ley que sea lo opuesto a esta lógica porque equivaldría a imaginar a una justicia injusta, y que siendo fiel a los códigos del Derecho, el honesto pueda ser declarado culpable y por consiguiente, deba pagar por los delitos del realmente deshonesto. Toda la perorata anterior es para llegar al meollo del asunto, un asunto que tiene jodida a toda la costa Caribe, a los millones que aquí vivimos y a las empresas aquí asentadas. Se trata de una de las principales razones para que Air-e y Afinia nos estén cobrando las tarifas más elevadas de energía en todo el país.

La pregunta es: ¿Existe en nuestra Constitución o en alguna ley de la República, artículo o inciso en el que esté contemplado que mediante contrato, una persona inocente esté obligada a pagar por un culpable? Acepto que en un contrato entre tres personas, si uno falla, el otro pague, como cuando se es fiador o codeudor, pero va firmado por los tres. ¿Pero puede un gobierno firmar con un par de empresas privadas un contrato en el que quede definido, que si hay deshonestos que no pagan el servicio, no habrá problema, porque los honestos pagarán por los pillos, y esto sin que los honestos hayamos firmado aceptándolo? ¿O sea, que sin que los honestos firmáramos, nos convirtieron porque así les dio su real gana, en codeudores sin nuestra autorización? ¿Es eso legal? ¿No habrá un abogado verraco que nos pueda defender de esa injusticia que muy seguramente es ilegal? Con seguridad que sí deben haber argumentos jurídicos para desmontar esta monstruosa injusticia, y supongo que quien lo logre se convertiría en todo el Caribe, de lejos, en el personaje del año. ¡Me siento como cuando desesperadamente invocaban al Chapulín Colorado!