Momentos que no tienen precio

No hay que llegar a viejo para saber que no todo lo que cuesta plata es lo que realmente vale. El amor, la amistad, la nobleza, la sinceridad, el respeto, la honestidad, y tantos otros positivos sentimientos, no pueden comprarse con plata pero tienen un valor incalculable. Y cuando se logra vivir procurando poner en práctica los sentimientos antes descritos, se logra otro que es clave para cualquier humano, la tranquilidad. Pero para muchos pareciera que estos valores no tuvieran la más mínima importancia, y que lo único con valor en sus vidas fuera el dinero. Cuando eso sucede, los fines siempre justificarán los medios para lograrlo. Y es esta realidad la que ha disparado la corrupción y la criminalidad callejera, y como nuestra justicia es como lo canta Shakira: ciega, sorda y muda, la vaina se les facilita.

No hay dicho más cierto que aquel que reza: “El ejemplo enseña más que la palabra”, y hoy es enorme la proporción de padres dando mal ejemplo a sus hijos. En todas las profesiones, así como en empresarios y empleados, se aprecia hoy el interés desmedido de muchos, por ganar más de lo que se merecen por su trabajo así haya que hacer algo torcido para lograrlo, y obviamente, esto es más visible en profesiones o trabajos que se consideran públicos, siendo los políticos los que, de lejos, puntean en esa insana competencia, con las excepciones de rigor. Pero no son los únicos, ni más faltaba, personajes corruptos en los tres poderes públicos, así como en el ejército y la policía, hacen parte de esos padres y madres que dan mal ejemplo a sus hijos, porque el sexo femenino tampoco se salva de la ambición desmedida. Afortunadamente, también quedan muchos que sí mantienen la rectitud y la honestidad como ley de vida.

Hago parte de dos grupos de amigos en los que confío, porque aprecio que hacen parte de estos últimos. Uno es la asociación cívica “Por Amor a Barranquilla”, con un carácter más cívico, fundada hace algo más de 20 años, en la que una veintena de amigos procuramos aportarle a nuestra ciudad. Al otro lo llamamos “Más barato” para minimizar cualquier intento de petulancia, pero considero que son todas personas íntegras, y como buenos barranquilleros o cachaquilleros, son mamadores de gallo de alto turmequé. Así que los miércoles con los primeros, y los viernes con los amigos de “Más barato”, animados con unos drinks, cumplo mi cuota de escape de la rutina y del trabajo, ya más mental que físico. Son momentos que no tienen precio, esos que son el resultado de haber hecho las cosas bien y sentirse en paz. Esta sencilla columna va dirigida a todos los que se han decidido por una vida honesta, y quizás también, a quienes no, para que analicen que sí hay cosas más valiosas que el dinero.