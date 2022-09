Ministra, ¡Sí hay proyectos!

Recientemente he escrito varias columnas en las que el tema principal ha sido la urgente necesidad de invertir en el agro del Atlántico como condición clave para incentivar la creación de agroindustrias en nuestro departamento, y con estas dos actividades crear mucho empleo y dinamizar la economía. En estas insistí en nuevos Distritos de Riego a lo largo del oriente del Atlántico, recordando que los dos en el sur del departamento, construidos hace más de seis décadas, fueron descuidados por años, pero ahora en plena recuperación; también que la nueva Ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, es barranquillera y que Petro ha anunciado su interés de crear nuevos distritos de riego en el país. Pero así mismo, la necesidad de contar con proyectos estructurados para presentarlos al gobierno.

A raíz de esas pasadas columnas, Miguel E. Vergara Cabello, ex secretario de desarrollo del departamento hasta hace unos días, me comentó que Elsa Noguera y su equipo sí han trabajado en la rehabilitación de los distritos de riego existentes en el sur del Atlántico y en la estructuración para unos totalmente nuevos sobre la margen oriental. Miguel me invitó para mostrarme esos proyectos, y debo confesar que quedé gratamente impresionado. Procuraré sintetizar sobre estos.

1.) Distrito de Riego Repelón Fases 1 y 2, rehabilitado en un 77%. Hoy beneficia a 3.500 hectáreas. Para terminar su fase 3 se requieren $9.700 millones para 1.500 hectáreas adicionales. 2.) Habilitación del Distrito de Riego de Sta. Lucía / Suán: Fase 3 - Inversión de $17.000 millones y beneficia 2.200 Has. 3.) Distrito de Riego Oriental, sería 100% nuevo y tendría un valor de $380.000 millones, para rehabilitar más de 7.000 Has., tomando aguas del río Magdalena, desde Puerto Giraldo, por etapas, hasta Palmar de Varela y posteriormente extenderlo hasta Santo Tomás. Con los referidos Distritos de Riego el Atlántico contaría con casi 15.000 Hectáreas con riego garantizado para diversos cultivos. Pero no menos importante sería el “Centro de Valor Agregado” estructurado por la gobernación, que estaría ubicado en GranAbastos, para la transformación con maquinaria, de lo cosechado, consolidando una agroindustria primaria clave. Este centro tendría un valor de $29.000 millones en su Fase 1, y $61.000 millones para sus Fases 2 y 3.

El macro proyecto de la gobernación define 4 frentes para que este sea exitoso, por lo que resulta indispensable que se soporte como una mesa de 4 patas. Así:

1.) Agua mediante Distritos de Riego. 2.) Tecnología para los insumos, siembra, recolección, etc. 3.) Financiación al agricultor, y 4.) Venta asegurada de sus cosechas. La mayoría de los cultivos actuales del Atlántico se desarrollan en fincas de pocas hectáreas, y la generación de empleo está en el orden de un empleo directo o indirecto por cada hectárea. Funcionado bien los Distritos de Riego antes relacionados, se estarían generando unos 15.000 nuevos empleos en el campo.

Las cifras de esos proyectos de la gobernación muestran que el retorno de esas inversiones sería muy rápido y seguro, y cómo se elevaría, de manera exponencial el PIB de esos municipios. Pasaría de ser un campo atlanticense pobre a ser un campo rico. Así que, Dra. Cecilia López, el Atlántico sí tiene estructurados todos los anteriores proyectos. ¡Necesitamos su apoyo! El departamento está listo para recibir los aportes de la Nación para ponerlos en marcha, siempre y cuando la bancada del Atlántico haga la tarea de gestionar los recursos. Por esto recalco lo dicho anteriormente: ¡Es ahora o nunca!

