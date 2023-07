Los contra-vías y las redes sociales

En Barranquilla hay un muy reconocido grupo de personajes a los que les duele todo lo bueno que se haga en la ciudad y procuran a toda costa demeritar a quienes han logrado este cambio en nuestra infraestructura urbana, así como en salud, educación, medio ambiente, etc., y ahora, con las redes sociales se les facilita transmitir su cizaña a miles de incautos que los retransmiten, y así la noticia falsa o tergiversada se multiplica como la verdolaga. No soy psicólogo para saber qué carajos tienen ellos dentro de su bolo, pero sin serlo, deduzco que son personajes oscuros y truculentos. No podría decir que son infelices porque es probable que logren su felicidad engañando a incautos y haciendo daño. ¡Vaya uno a saber!

Pongamos un ejemplo de cómo logran su cometido. El Distrito logró canalizar decenas de kilómetros de arroyos mortales mediante unas obras de infraestructura impresionantes, así se eliminó el peligro de morir ahogados en estos, o que centenares de vehículos fueran arrastrados por escorrentías que eran verdaderos ríos urbanos, y de casas y locales inundados. Solo faltó uno, el de la calle 85, el único que sería financiado por el gobierno nacional, y en el que el ex presidente Duque, como con todo lo que le correspondía con Barranquilla, no cumplió. Entonces durante cada aguacero, los reconocidos contra-vías, se dedican a enviar videos de algunos de los arroyos de antaño, haciéndolo pasar como si fuera del aguacero de ese día, engañando a muchos, o enviando videos actuales y ciertos del arroyo de la calle 85, único peligroso no canalizado, manifestando que así está toda la ciudad. Obviamente, con esto se trata de desinformar y demeritar lo que las últimas alcaldías han logrado.

Otra forma, de las muchas, es la de martillar con aquello de que las últimas administraciones solo invierten en cemento y no en “lo social y en lo ambiental”. Para ellos, la construcción de calles y andenes en el suroccidente, de escuelas públicas, de Pasos, Caminos, Centros de Desarrollo Infantil, CDI, Centros de Vida para adultos mayores, CDV, de mercados y de parques, de decenas de miles de árboles adultos, de glorietas y bulevares, no es inversión social sino cemento, sabiendo cualquiera que son elementos indispensables para el desarrollo social y para mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad. Si los 285 nuevos parques han cambiado de manera positiva sus entornos urbanos, también han logrado esparcimiento gratis para todos los barranquilleros. Nada más democrático que nuestro malecón. Tener la mejor red de salud del país, o muy buenas escuelas bilingües, o unos nuevos mercados, tiene impacto social. Debemos criticar lo criticable, pero no engañando, sino mostrando falencias reales, que como en toda administración, también las hay.