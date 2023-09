La pobre rica Cartagena

Los tiempos de la rivalidad que generaba el béisbol en las épocas de los equipos Willard y Vanytor, de Barranquilla, vs. Indios, Torices, etc., de Cartagena, pasaron hace décadas, estamos en los tiempos en los que la hermandad de vecinos, y de las sinergias que podrían lograrse entre estas dos ciudades caribes es lo que nos interesa para progresar como región, lo mismo sucede con Santa Marta. Absurdo desear el rezago de esas dos ciudades para que resalte Barranquilla. Por eso debe dolernos cuando apreciamos que a diferencia de lo que ha sucedido con nuestra ciudad, Cartagena ha entrado desde hace tiempo, en un marasmo que no se justifica si se analizan todas las ventajas con que fue premiada por la naturaleza y por el aporte arquitectónico e histórico que le dejaron las épocas de la conquista y la colonia. A diferencia de Barranquilla que partió de cero desde hace relativamente corto tiempo, Cartagena se consolidó como una de las más importantes ciudades de Colombia desde hace casi 500 años.

Debemos aceptar que hay dos Cartagenas, una, la de mostrar al turismo y donde gran proporción de apartamentos son para vacacionar o rentar a turistas, con sus playas, hoteles y centros comerciales de lujo, barrios con edificios residenciales costosos, su ciudad amurallada con sus plazas y sus coches, también su castillo de San Felipe de Barajas y su cerro de La Popa. Esa Cartagena con Mamonal, su gran puerto y el de enormes cruceros, sus marinas, con Barú y las Islas Del Rosario. Recordando que un elevado porcentaje de lo anterior se lo regaló natura y otro tanto fue edificado hace más de 300 años. Aun así, parte de la infraestructura construida hace siglos y la más reciente, se aprecian en franco deterioro.

Pero lo más deprimente de “La heroica” son sus sectores marginados, miserables tugurios abandonados a su suerte, con sus calles destapadas que se convierten en verdaderos barrizales en los que mal vive una importante proporción de sus habitantes, castigados por una clase política corrupta o incapaz, que ha sido la responsable de que miles de cartageneros vivan de manera infrahumana, y que sea la prostitución una de las pocas maneras de sobrevivir. Cuando hablo con amigos cartageneros solo escucho frases elogiosas acerca de Barranquilla y su queja constante de lo mal gobernada que ha estado su ciudad, envidia de la buena, es lo que me repiten. Es que ha caído tan bajo y le dan tan poca importancia a nivel nacional, que en las encuestas políticas y económicas solo aparecen las 5 principales ciudades del país, e incluyen a Bucaramanga, cuando Cartagena no es siquiera nombrada teniendo, según el DANE, 333.000 habitantes más que la capital de Santander. Mi cordial sugerencia para las próximas elecciones: ¡Pónganse las pilas!

nicoreno@ambbio.com.co