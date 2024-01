Jamás alguien nos hizo un daño tan grande

He leído más de una docena de columnas en varios periódicos, dedicadas a la pérdida de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, y en cada una se tocan las absurdas situaciones sucedidas y los personajes responsables de este mayúsculo descalabro. Y lo hacen con un lenguaje tan decente que los admiro. Yo, en cambio, debí eliminar una cantidad de muy duros términos en mi pasada columna, escrita con una piedra difícil de contener. Realmente, es poco lo que queda por decir de la más grande bellaquería que se le haya hecho a Barranquilla en toda su historia, Y si lo que aquí afirmo no es cierto, sugiero a mis lectores que hagan memoria para ver si exagero. ¿Qué persona le pudo ocasionar a nuestra ciudad un daño tan grande como este? Yo por lo menos, le he tirado cabeza al asunto, y ni por ahí cerca encuentro nada parecido.

Para darnos una idea del daño causado basta con visionar a nuestra Barranquilla en septiembre del 2027 con un cambio urbano y social tremendo después de unas millonarias inversiones en infraestructura, movilidad, escenarios deportivos, etc., además de entre 20.000 y 30.000 nuevos empleos que generarían esos juegos, y por responsabilidad exclusiva de unos individuos que jamás nos apoyaron, ya no los habrá, lo cual no debe importarles un rábano a esos guacharacos. Y así no se quiera involucrar a Duque en ese fiasco, la verdad es que él como presidente en ejercicio, debió aprobar el respectivo Conpes y cancelar el 30 de junio de 2022 los primeros US$4 millones como rezaba el contrato con Panam Sport, porque así hubiera quedado más obligado Petro a cumplir con el saldo y con los juegos. Así que Duque también es culpable.

Ese cuento de que por trámites no se logró cancelar US $4 millones en la vigencia 2023 es un insulto a cualquiera con tres dedos de frente. ¿Cuánto han costado y cómo se han logrado de manera express los recursos para tantos viajes al exterior de Petro para hablar incoherencias e incumplir compromisos, y de Francia con 60 acompañantes a tres países de África “para volver a las raíces”, siempre con séquitos cuales jeques árabes? Ahí si no se demoran en lograrlos. Pretender ocultar la animadversión de Petro hacia Barranquilla es imposible, demostrada tan pronto manifestó que los juegos serían en toda la costa, cuando estos fueron gestionados exclusivamente por el alcalde esta ciudad y logrados por votación unánime para Barranquilla. Si hay moción de censura a la Ministra del Deporte, si la destituyen o no, el mal está hecho. Y si se lograra revertir la decisión de Panam Sport, lo cual es mi deseo, que no vayan a salir con la babosada de agradecerle a Petro, porque simplemente habrá sacado la pata metida por él y su gobierno, cuando apreció y midió la imbecilidad cometida ante Colombia y el mundo.