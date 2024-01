Indignado, más no asombrado

Es probable que la nefasta situación de hoy jueves 4 de enero del 2024, fecha en que esta escribo, cambie para el martes 9, cuando sea publicada mi columna, y como ningún cambio podría ser para empeorar la amarga noticia de la cancelación de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, en este caso sí prefiero que mi artículo quede desactualizado. Y es que en el desgobierno de Petro todo puede ser posible, y la improvisación hace parte del mismo, así como la incapacidad, pero estas anteriores son males menores comparados con la mala fe y el despotismo ligados al ser interior que invade a nuestro dictadorzuelo. Expreso todo lo anterior a sabiendas que aún hay bastantes petristas que no solo aceptarán hasta el final de su mandato todas sus barrabasadas, sino que las seguirán apoyando per saecula saeculorum, así que asumo sus rabiosas críticas porque Barranquilla está primero y hay que hacerla respetar. Pero así mismo sé que son muchísimos más los que prefieren que alguien exprese lo que ellos están sintiendo y no cuentan con un espacio para poderlo comunicar.

No es justo que un solo individuo acolitado por sus áulicos acomodados en todas las posiciones del Estado pueda hacerle tanto daño a una ciudad solo porque quienes la gobiernan no son afines a sus nefastos intereses. Fue por eso, y no por otras razones, que su primera decisión fue que los juegos no se limitaran a Barranquilla, ciudad que mediante la muy esforzada gestión de nuestro ex alcalde Jaime Pumarejo, logró la designación para los próximos Juegos Panamericanos y Para Panamericanos 2027, la cual Alex apoyó desde antes de su posesión. En el siguiente trino – o X – de noviembre pasado, típico de su arrogancia, pero también de su interés de limitarle importancia a nuestra ciudad, Petro pontificó: “Los Juegos Panamericanos se harán en todo el Caribe colombiano. Colombia será campeón en medallas”. Sobran las palabras.

Sé bien que las sugerencias de un columnista no cambian las decisiones de políticos que solo piensan en su interés particular así traten de disfrazar sus razones para votar a favor de nefastas reformas, pero pecando de ingenuo consideraría que si definitivamente Barranquilla perdió los Panamericanos, los congresistas costeños del Caribe, en bloque, no deberían apoyar ni una sola de las pretendidas reformas de Petro, pero sí incluir positivos cambios. Y si de alguna manera se lograra revertir la que parecería una decisión definitiva contra los juegos en Barranquilla, no vayan a salir con que fue Petro el “salvador” de los Panamericanos, porque muy seguramente será ese el discurso que se inventará el Mesías. Presento excusas por los términos de esta, escrita con rabia por tamaña injusticia con nuestra ciudad, pero hay que hacer respetar a Barranquilla.