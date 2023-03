Honestamente, ¿Sí necesitamos un tren?

Por más que lo intento, no logro encontrar la importancia que le dan a ese proyecto llamado Tren Regional del Caribe. Supongo que lo que pretenden es un tren mixto, de carga y pasajeros. Entonces procuro imaginar su demanda partiendo de que el nodo conformado por Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, con unos dos millones de habitantes, sería el más importante generador de movimiento, como lo es actualmente por carretera. Lo anterior, si estamos tratando de un tren que solo uniría inicialmente a estas tres ciudades.

Antes de arrancar con los interrogantes y apreciaciones, debo reiterar que en lo que sí deberíamos insistir con muchísima más verraquera, es en la urgente necesidad de que nuestra peligrosa carreterita a Ciénaga, la cual considero como el mayor irrespeto a los barranquilleros, aceptado pusilánimemente por nuestros dirigentes, sea ampliada y convertida en una verdadera autopista. Si les da la gana de construirle sus inútiles viaductos, en vez de muy resistentes enrocados que costarían muchísimo menos, que lo hagan. Pero que la gobernación del Magdalena y otros, no continúen burlándose de nosotros. También, que la Vía al Mar y la Cordialidad, ambas con mini tramos de doble calzada, sean verdaderas autopistas a Cartagena. Esas son las soluciones de conectividad que realmente necesitamos. Y ojalá, la troncal Pto. Giraldo – Salamina – Pivijai – Ruta del Sol.

Regresemos al embeleco del tren de cercanías recordando que con verdaderas autopistas, las distancias entre Barranquilla y Cartagena o Santa Marta, solo tardarían aproximadamente una hora y cuarto. Los que nos transportamos en nuestros carros no tomaríamos el mencionado tren, y sabemos que actualmente se cuenta con un servicio de buses y mini-vanes muy bien equipados, aire acondicionado, etc., con frecuencia de cada media hora. ¿Cuál podría ser la frecuencia entre tren y tren, y cuánto tardaría su recorrido hacia Santa Marta, si ya se anunció que este llegaría primero hasta Sabanalarga, Salamina, Fundación y Aracataca? Quizás para probarlo hasta yo lo tomaría una vez, pero no habría una segunda montada.

Por otro lado, eso de la carga entre los puertos es la mayor falacia imaginable. Esa no existe. De acá a Santa Marta y a Cartagena se transporta lo que aquí se produce y se consume en esas dos ciudades, más aquella que sale por sus puertos, y desde estas hacia Barranquilla sucede lo mismo, y con autopistas en trayectos cortos el transporte en camiones es más versátil, más rápido y hasta más barato. Así que centremos nuestras energías en las autopistas y no nos distraigamos, ni al gobierno central, con el bendito tren.