Esto me comentó mi hija Kate quien vive en Vancouver, Canadá: “Papi, cuando antier en la tarde fui a inscribir a Danielito en la escuela aprecié que cada papá o mamá salía con 4 niñitos que se notaba que no eran hermanitos, situación que me llamó la atención por lo que le pregunté sobre el tema a la funcionaria que me atendió. Su respuesta fue que por lo general cada uno de los padres de los alumnos recoge y reparte un día a 3 niños, si el vehículo tiene cupo para 5, completando este cupo con quien conduce y su hijo, y así se turnan. Solo les tocará llevar a su hijo o hija una vez cada 4 días, me dijo, eso les resulta más cómodo, ahorran combustible y se regula el tráfico en esta zona”. Enseguida recordé las larguísimas colas que aprecio en las afueras del colegio Parrish y del Biffi, también de la exagerada congestión vehicular en la Vía al Mar y en la carrera 53 en los horarios de los colegios ubicados en Puerto Colombia, y analicé que si aquí los padres de esos miles de alumnos hicieran lo mismo la congestión sería muchísimo menor.

Recuerdo también cuando estudiando en el colegio San José ubicado en la calle 39, “Las Flores” entre las carreras 38 “Av. de los Estudiantes” y 39 “Ricaurte”, me recogía el bus escolar, como recogían a casi todos los alumnos de elemental y bachillerato, y como lo siguen haciendo parcialmente muy contados colegios locales, pero que aún hoy es lo más común en USA y Canadá. El par de años que no me recogió el bus escolar, tomaba el bus de línea en la calle 79 y me dejaba en la carrera 41 “Progreso” con la calle 39. ¡Y listo! Pero ahora no. Ahora lo in es llevar al niño o niña al colegio, sea conduciendo o con chofer. ¿Bus escolar? Fuchi – fuchi, ¿Y en transporte público? ¡Ni de vainas! ¿Qué dirían los amigos de mis hijos? Resultado de lo anterior: Una innecesaria congestión de tráfico producto de los egos.

Por eso el nombre de esta columna: “Gestión + sentido común = mejor movilidad”, porque es hora que el Distrito, con su secretaría de movilidad, inicien una campaña de cultura ciudadana en la que con gestión ante rectores de colegios, optimicen el transporte de sus estudiantes con buses escolares propios o mediante contrato con empresas transportadoras; y con los padres de estudiantes que llevan a sus hijos, para recoger a varios y turnarse. También para incentivar el transporte escolar en vanes y busetas que cumplan todas las normas. Si se lograra hacer posible lo aquí sugerido, con certeza que se descongestionaría la movilidad vehicular en varios sectores de la ciudad en esos horarios escolares. Y por enésima vez vuelvo a insistir, las soluciones a problemas de movilidad no solo se resuelven con costosas obras, sino con gestión, sentido común y con centenares de obras menores.