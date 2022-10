¿Exportar a Venezuela?

Por estos días el nuevo gobierno reanudó relaciones diplomáticas con Venezuela y está promoviendo también el reinicio de las relaciones comerciales con nuestro vecino país. Hasta hace más de 25 años tuve interesantes experiencias con Venezuela en varios campos, y aunque hoy las condiciones son totalmente opuestas, creo que relatar lo sucedido en ese entonces, en uno solo de esos frentes, puede orientar a quienes estén planeando aprovechar esta ocasión que se presenta más como una incógnita que como un reto.

Tan pronto el entonces presidente César Gaviria anunció su recordada Apertura Económica, aproveché lo que ya conocía de Venezuela y preparé un viaje por carretera. Mi propósito era el de investigar con la industria venezolana para conocer productos ideales para importar a Colombia. Visité las industrias más representativas de ese país, pero en ese análisis incluí también la siguiente pregunta: ¿Qué le interesaría que yo les ofreciera desde Colombia? La reiterada respuesta fue: Cajas de cartón corrugado para nuestros productos. Resulta que había solo dos empresas productoras: Venepal y Smurfit de Venezuela, y sus clientes no estaban conformes con esos proveedores. Si yo podía ofrecerles cajas de buena calidad, buenos precios y entregas oportunas, estarían dispuestos a combinar cajas venezolanas con colombianas. Así que había que conseguir un proveedor confiable, ojalá en Barranquilla, y no podría ser Cartón Colombia S.A., porque era de la misma filial extranjera que la venezolana.

Diagonal al aeropuerto, en Soledad, funcionaba Empaques Industriales Colombianos, EIC, constaté que no exportaban sus productos. Para esa época, por los lados de San Andresito, en el centro y en diferentes puntos de la ciudad, se ofrecían productos venezolanos de contrabando, mantequilla Mavesa, aceite comestible Coposa, cerveza Polar, aceites lubricantes Maraven y Lagoven, y muchos más. Recogí cajas usadas y las llevé como muestras a EIC para que me las cotizaran en dólares, y con Transportes Sánchez Polo, averigüé los valores de fletes en tracto mula a Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Caracas, etc. Ya con valores en dólares y cajas de muestra producidas por EIC, visité esas industrias y la acogida fue inmediata. Excelente calidad y precios competitivos abrieron ese mercado que se mantuvo hasta que comenzaron las dificultades para cobrar.

Un domingo de cada mes, salía de mi casa a las 6 AM, llegando a Caracas a las 9 PM, hora colombiana, 10 de la noche hora venezolana. Lunes y martes visitaba los clientes en la capital y sus alrededores, Los Teques, Las Tejerías, La Victoria, Maracay, etc., el miércoles Valencia, ciudad industrial por excelencia, jueves Acarigua y Barquisimeto, y el viernes las refinerías Maraven, Pequiven y Corpoven en el complejo petrolero de Punto Fijo. Ya el sábado atendía los clientes de Maracaibo, para llegar rendido esa noche a mi casa en Quilla. ¡Tirando timón!

Logramos un importante porcentaje de ese mercado, con un tráfico de tracto mulas que superaba a cualquier otro exportador. Fue una época dorada del comercio binacional, hasta que comenzaron los inconvenientes con los cobros porque el gobierno vecino no le facilitaba a los industriales las divisas para cumplir sus pagos.

Eso afectó una cartera muy abultada, que solo lograron solventar productores de origen extranjero, Cargil, Pepsi, Plum Rose, etc., y obligó a EIC a suspender exportaciones a Venezuela. Ahora habrá que vender de contado.

nicoreno@ambbio.com.co