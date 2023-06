El martes 6 de octubre de 2021 publicó EL HERALDO una columna mía con este mismo título, pero he considerado oportuno repetirla parcialmente hoy porque en estos días somos muchos miles los que hemos debido tramitar nuestra nueva licencia de conducir y atravesar por un verdadero calvario para lograr el bendito plástico, regularmente con una foto terrible. Yo, por carecer de huellas dactilares desde hace años, tuve que demostrar de una manera absurda ante un robot cuestionador, ¡que yo sí era yo! Aclaro que se trata de un procedimiento ideado y puesto en práctica desde “cachaquilandia”, por esos genios que diseñan los más absurdos trámites a nivel nacional. Aquí va mi columna original de hace casi año y medio, cuando estábamos en plena pandemia:

“Viejo, espérame 5 minutos”, eso me dijo ayer mi hijo Alex, quien acostumbra llamarme cuando va conduciendo en Vancouver, Canadá. “Es que se me venció la licencia de conducir que aquí hay que renovarla cada 5 años y su fecha de expiración coincide con el día del cumpleaños de uno, para que sea fácil recordarlo”. Qué vaina tan lógica, pensé. ¿Por qué no se les ocurrirán cosas tan sencillas y convenientes como esa a los “genios” en nuestro país? Y añadió: “Esa oficina cierra a las 4:30 pm y son las 4:27, solo me quedan 3 minutos”. Alex dejó el celular encendido en su carro, y yo seguí haciendo mis cosas acá. A las 4:32 continuó nuestra charla. ¡Habían transcurrido solo 5 minutos! “Listo viejo, ya renové la licencia. Pasé los protocolos de bioseguridad por el Covid-19, entré, tomé una ficha, pasé a una ventanilla, dije a qué había ido, mostré mi licencia vencida, también otro documento para corroborar que yo soy yo, me tomaron una foto, pagué con mi tarjeta $75 y me dieron este comprobante que me sirve mientras me envían pasado mañana la licencia por correo”. ¡En 5 minutos mi hijo Alex había renovado su licencia en Canadá! Es que así de fáciles son todas las gestiones gubernamentales en ese país. Con menos burocracia y mayor eficiencia, gana el ciudadano y gana el Estado. Y cada vez que cualquiera de mis tres hijos que viven en Vancouver me comenta sobre la rapidez o facilidad para alguna diligencia oficial, me queda la inquietud amarga de por qué el gobierno de ese país sí puede facilitarles todo a sus ciudadanos, cuando pareciera que el colombiano se las ingeniara para implementar todo aquello que entrabe al máximo cualquier gestión o diligencia por más elemental que esta pudiera ser.

En el diario El Tiempo, del 23 de noviembre del 2019 se informaba que en el mundo entero, solo Bolivia y Ecuador superaban a Colombia en “tramititis aguda”, lo cual pongo en duda, porque nuestro deshonroso primer puesto, por lo menos en el planeta Tierra, estoy seguro que no nos lo quita nadie.