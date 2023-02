El peaje de Arroyo de Piedra

Este es otro peaje propuesto en el Atlántico que enfrenta problemas con la comunidad y con los transportadores. Corresponde a la Concesión Ruta Caribe II, pero este no ha sido instalado ante los reparos de quienes serían afectados con el mismo. Si se instalara, serían tres peajes en la Cordialidad entre Barranquilla y Cartagena, en una distancia de 132 kilómetros, porque ya existen los actuales de Baranoa y de Bayunca. La Cordialidad cuenta hoy con 30,5 Km. de doble calzada, así: 13,4 Km. desde B´quilla hasta el desvío a Caracolí y Malambo, y 17,1 Km. llegando a Cartagena. Así que solo faltarían 101,5 Km. de doble calzada para completar una autopista entre las dos ciudades. Más 11,4 Km. adicionales, si se construyen variantes en varias poblaciones, lo cual está contemplado.

La necesidad de un tercer peaje es parcialmente originada por una reverenda estupidez cometida sin la más mínima lógica, y quien sabe con qué malsano interés, cuando se construyó una autopista de doble calzada de 10 Km. entre Sabanalarga y Palmar de Varela, donde nunca hubo vía, por la que hoy no transita casi nadie, y obviamente, sin peaje; en vez de construir una vía de una sola calzada, y haber prolongado en 10 Km. la ampliación desde el cruce a Malambo, con lo que se hubiera atravesado Baranoa, así, lo que faltaría ampliar para empalmar con las dobles calzadas ya existentes, sería tan solo 91,5 Km.

La vaina es tan absurda, que a esa misma concesión hoy le corresponde el actual peaje de Sabanagrande, sobre la carretera Oriental, porque les toca mantener esa innecesaria autopista Sabanalarga – Palmar de Varela, además de la variante de Palmar – Santo Tomás – Sabanagrande, y un tramo de la Oriental, vías ajenas a la Cordialidad. Pero menos tienen que ver con el Atlántico y con la Cordialidad otros tramos en Bolívar de esa misma concesión, como lo son, el de Cruz del Viso a Gambote, el de Gambote a Puente Corrales, y la variante Mamonal – Gambote, en la vía de Cartagena a Medellín, estos sin nuevo peaje, tramos a financiar con el pretendido peaje en Arroyo de Piedra.

Si no se hubiera cometido la animalada de la referida autopista de Sabanalarga a Palmar, ni se incluyeran esas obras en Bolívar, los costos de la ampliación a doble calzada de la Cordialidad hasta Cartagena, serían mucho menores, nuestra gobernación podría construir las variantes, y no se necesitaría el rechazado peaje de Arroyo de Piedra. Esos errores siempre generan problemas posteriores, y no se les puede vender a los barranquilleros, como obras que acortarían el viaje a la heroica, tramos viales tan ajenos como los de Cruz del Viso, Gambote y Mamonal. Porque… ¡Es que tampoco somos tan bobos!

