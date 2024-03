El negativo aporte de Uninorte a la movilidad

En Argos tienen razón cuando me cuestionan que no comento nada acerca de la caótica movilidad que generan los más de mil vehículos de profesores y estudiantes de la Universidad del Norte, pero que sí en forma vehemente procuro demostrar cómo la densidad poblacional y vehicular que su mega urbanización “Ciudad de Mallorquín” empeorará la ya colapsada movilidad en los corredores viales de las carreras 51B, 53, 65 y Vía 40 en el norte de la ciudad, sin que esa empresa le aporte a la solución construyendo un puente en la carrera 65 con Circunvalación. Repito, tienen razón en Argos porque hay que ser objetivo e imparcial cuando se procura poner el dedo en la llaga, y para serlo no se puede excluir a otros responsables en esa problemática que ya hoy está afectando la calidad de vida de decenas de miles que tienen que utilizar esas vías en sus actividades cotidianas.

Varios amigos afectados porque viven en “Villa Campestre” han coincidido en una situación que vale la pena destacar en esta columna, y es que el primer y gran trancón cuando se dirigen hacia Barranquilla, se genera en la glorieta de acceso a la Universidad del Norte. Nicolás, me dicen, ahí nadie quiere ceder el paso a nadie, así que atravesar esa glorieta es una proeza y un desagradable desgaste. Si la Secretaría de Movilidad de Puerto Colombia dispusiera en horas pico de al menos dos reguladores de tráfico en ese punto, seguramente se mejoraría la movilidad. Pero así mismo coinciden en que esa desafortunada situación no se repite en la glorieta de acceso al Colegio Parrish. Afirman que los conductores que llevan o recogen estudiantes de ese colegio, sí lo hacen de manera ordenada, dejando libre, como debe ser, el paso a los vehículos que atraviesan la glorieta en ambos sentidos de esa carrera 53.

La anterior situación nos demuestra: 1.) Que la cultura ciudadana es clave para optimizar la movilidad, no solo en ese punto sino en toda la ciudad, y que los de la Universidad del Norte muestran que hoy carecen de esta. 2.) Que es muy probable que esa diferencia de comportamiento obedezca a una exitosa campaña adelantada por el Colegio Parrish a alumnos y padres de familia, y que en Uninorte no han hecho esa necesaria tarea, y 3.) Que sería muy conveniente que esa universidad además de adelantar un estudio de tráfico que abarque todo ese amplio sector, le presente al Área Metropolitana, al municipio de Puerto Colombia, al Distrito de Barranquilla, y a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, los resultados de ese estudio y sus recomendaciones para mitigar el colapso actual y el que generarán las decenas de miles de habitantes y vehículos si permitimos que Argos continúe densificando cada metro cuadrado a urbanizar. Reitero, ese daño sería irreversible.