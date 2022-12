“Él escribía sus sueños”

Cuento corto para tomar estos días con algo de humor, y con este cuento, aprovechar para desearles un Feliz 2023 a mis amables lectores.

Sí, Bernabé León Simanca, “Berna”, como lo llamaban, tenía la facultad de poder recordar con lujo de detalles todos sus sueños, y los escribía, aun no siendo él un escritor. Un buen día, a Carlos Castillo Cabrales, escritor profesional, conocido como “el hombre de las tres C”, le comentaron acerca de los sueños escritos por Bernabé, y le pareció algo interesante; por ese motivo hizo todo cuanto pudo para conocerlo. No fue tarea fácil porque “Berna” no era una persona muy social sino que era más bien tímido. Averiguó que vivía en el corregimiento “Cañizales” del municipio de Cambembe, a hora y media de Barrancota, donde residía CCC.

Por el temperamento de “Berna”, el encuentro no resultó tan sencillo como parecía, y CCC lo notaba como desconfiado, pero a la sexta cerveza comenzó a contar su historia. Sí, él simplemente recordaba con pelos y señales sus sueños, y al despertar los escribía. Aunque para un escritor experimentado como CCC esa era en sí una historia diferente, lo que más le interesaba era conocer los relatos escritos de esos sueños. ¿Qué tipos de sueños tendría regularmente “Berna”? ¿Se trataría de pesadillas o de sueños tranquilos y hasta aburridos? ¿Serían muy repetitivos? Al fin logró que este le mostrara, de manera tímida, sus sueños escritos.

CCC solicitó entonces que se los prestara y hasta le dejó su cédula como prenda de garantía para asegurar su devolución. Doce cuadernos viejos envueltos en una bolsa plástica amarrada con pita curricán fue el valioso material que cargó CCC, y en estos estaban plasmados cientos de sueños.

CCC estaba extasiado con unos relatos fantásticos que solo podían haber sido generados por el subconsciente humano cuando uno duerme profundamente, entonces, le propuso a “Berna” que permitiera escribirlos y que ambos aparecerían como autores. Así firmaron un contrato, y antes de un año se había editado su libro titulado "Él escribía sus sueños", que se convirtió rápidamente en un best seller, hasta el punto de anunciarse la candidatura de ambos, “Berna” y CCC, al premio Gabito, el más prestigioso después del premio Nobel de literatura.

Pero comenzaron las críticas a través de las redes sociales, generadas estas por competidores que aspiraban a ganar ese millonario premio literario, y afirmaban que el mérito de un escritor o guionista es lo que su consciente es capaz de crear, y saber escribirlo. En ese sentido no criticaban a CCC, pero rechazaban a “Berna”, porque según estos, no era él sino su subconsciente el verdadero autor. El honorable jurado estaba indeciso ante tales planteamientos y le hicieron conocer esa duda a Berna y a CCC.

Fue así como ambos diseñaron una estrategia que no podría ser desestimada, la cual fue propuesta y aceptada. El día de la premiación el recinto estaba lleno de invitados especiales, miembros de la academia y cientos de periodistas atraídos por la conocida controversia. Fueron nombrando a cada uno de los escritores finalistas, y por último, a los ganadores. Se inició enseguida una rechifla por parte de los otros competidores, la cual duró hasta que CCC entró al escenario empujando una camilla en la que dormido se apreciaba al ya popular “Berna”, y así, roncando y soñando, le impusieron su premio. Fue esa la forma más auténtica y justa de premiar al verdadero autor. Y nadie pudo reclamar.

nicoreno@ambbio.com.co