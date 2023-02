El carnaval, la Vía 40 y dos columnas de antaño

Complacido, aprecio en EL HERALDO la noticia de que Carnaval de Barranquilla S.A.S. está abierto a las propuestas que se le hagan para mejorar la organización de los desfiles de la Vía 40, Batalla de Flores y las Paradas de Tradición y de Comparsas. Aprovecho esta columna para tratar de aportar en beneficio de nuestra fiesta tradicional, y lo hago, recordando dos columnas de antaño y lo logrado en ese entonces.

En la primera columna, escrita por el suscrito el 6 de marzo del 2003 titulada “La Batalla de la penumbra y el irrespeto”, manifestaba el inconformismo generado por la misma razón de la semana pasada, los últimos grupos salieron cuando ya por la penumbra, el público se había ido. A raíz de esa columna de EL HERALDO, se me invitó a ser parte del “Comité Pro Batalla de Flores” para el siguiente carnaval. A finales de ese 2003, inicié gestiones para contar en el carnaval del 2004, en el que estrenaríamos la exaltación por la Unesco, como “Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”, con una iluminación espectacular en la Vía 40. Esas gestiones ante Electricaribe, Diselecsa y los propietarios de palcos lograron una respuesta inmediata y efectiva. Los palqueros instalarían reflectores frente a sus palcos. En enero de 2004, el alcalde Guillermo Hoenigsberg aceptó mi propuesta y financió 200 potentes reflectores, 2 en cada poste, instalados por Diselecsa y encendidos por Electricaribe. A Carnaval S.A. propuse iniciar los desfiles a las 3PM para no afectar tanto con el canicular sol del mediodía a los danzantes, niños y grupos de la tercera edad, y así se realizaron. El 18 de febrero del 2004 salió mi segunda columna titulada “Batalla de Flores”, en la que relataba lo logrado y anticipaba ese positivo cambio. En carnavales siempre oscurece temprano, pero en ese 2004, cuando los espectadores apreciaron el encendido de los reflectores se escuchó una ovación, y nadie se movió de sus palcos. En la fresca noche barranquillera, muy bien iluminada, se apreciaban más los disfraces y las coreografías que durante el día. Yo era el más feliz de los espectadores al ver el éxito de mi gestión, y obviamente, supuse que así sería para siempre. Pero el alcalde consideró que a esos reflectores podría darle un mejor uso instalándolos en las diferentes canchas deportivas de los barrios y no se volvió a iluminar la Vía 40.

Ahora nuestro alumbrado público, con K-yena, es mayoritariamente del Distrito, y los reflectores actuales con tecnología LED, son más livianos, económicos y eficientes. No hay razón lógica para que no se repita desde el próximo 2024 en adelante, aquella maravillosa experiencia lograda con esfuerzo hace 20 años. Esta, como lo fue antes, es mi propuesta para Carnaval de Barranquilla S.A.S.