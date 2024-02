Duque y Petro, lo peor para Barranquilla

Si algún barranquillero aún cree que Duque o Petro sienten, así sea un mínimo de arrepentimiento por el inmenso daño que le hicieron a Barranquilla, permítame contradecirlo. Yo particularmente, no creo sino que tengo la certeza, que ninguno de los dos está sintiendo la más mínima cosquillita por la pérdida de los Juegos Panamericanos. En el caso de Duque, creo que le importa un huevo su negligencia, al fin de cuentas así fue en todo con nuestra ciudad. En el caso de Petro me atrevo a pensar que por el contrario, puede estar frotándose las manos por el daño que nos ha causado. ¡Para que le duela a Char! Al fin de cuentas, para una persona que ha demostrado su marcado interés por destruir todo lo que no huela a izquierda, unos Juegos Panamericanos los considerará superfluos, elitistas e innecesarios, ¿y para Barranquilla? ¡Menos! Así lo recalcó desde el principio, cuando afirmó que estos serían para la Región Caribe, desconociendo lo aprobado por Panam Sport al designar a nuestra ciudad como la sede de los juegos. Quizás esa reiterada, petulante y atrevida afirmación fue una de las vainas que más cabrearon al presidente de esa institución, porque intuyó que con Petro todo sería complicado. ¿Quién desearía realizar unos juegos de esa importancia en un país gobernado por un tipo que no respeta nada, sino que se cree dueño y señor de su Potencia de la Vida? De todas formas, si Petro fue el de la estocada final, con predeterminación y alevosía, Duque fue el banderillero inicial necesario para esa desgraciada faena. En el caso de la ministra del deporte, supongo que su única preocupación por la bellaquería cometida, era la posibilidad de perder la chamba por su negligencia y estupidez. Aun así, los petristas-petristas les están atribuyendo la responsabilidad a Jaime y a Alex. ¡Hágame el reverendo favor!

Pero como para que se pierda una oportunidad como esta se requiere toda una orquesta, y sabemos que jamás hubo una más desafinada que la que ha armado Petro con su grupo de colaboradores, cual más inepto y peligroso, creo que en esta irresponsabilidad y displicencia también debemos incluir a nuestros congresistas, porque con excepción de Mauricio Gómez Amín en el Senado, no se supo de otro que lo secundara con la misma vehemencia que él lo hizo ante la mindeporte. Me pregunto, y le transmito esto a mis lectores: ¿Qué hubiera sucedido si todos los parlamentarios del Atlántico hubieran sido tan contundentes como Mauricio Gómez en la solicitud de apoyo y cumplimiento por parte del Gobierno? Yo particularmente, considero que a Petro y a su ministra les hubiera quedado más difícil hacernos la marranada ya lograda. ¿O me equivoco? Ya veremos cómo les cobrarán estos a Petro el daño causado, cuando de votar por sus reformas se trate.