De tour por Barranquilla

Se me ha convertido en algo frecuente realizar tours por la ciudad con amigos locales, para analizar sus adelantos, o con conocidos que nos visitan y quieren ver con sus propios ojos qué tan cierto es lo que se comenta en el país y en el exterior sobre los positivos cambios que ha logrado Barranquilla en tan pocos años. El último de estos recorridos lo hice el pasado primero de enero con un nuevo amigo residente en Bogotá, y fue un día ideal porque no había mucho tráfico ya que en la ciudad se festejaba el inicio del 2023. Como ya él conocía el malecón, tomé la calle 84 explicándole sobre el tremendo arroyo que allí se canalizó, y seguimos el recorrido por la carrera 71 de “Villa Carolina”. Desde el inicio, Fabio, nuestro nuevo amigo cachaco, demostró su positiva impresión con los parques y con los jardines en los bulevares y glorietas. Seguimos por la urbanización “Rio Alto”, tomando la nueva avenida de la carrera 65 para seguir hacia “La Castellana” y su amplio bulevar de la calle 99, sector de los C. C. Buenavista, del Mall Plaza y del centro comercial Plaza del Parque, continuamos por la carrera 53 y después de la Circunvalación entramos al municipio de Puerto Colombia, pasamos el colegio San José, para atravesar la nueva urbanización “Altos de los Rosales” y llegar a “Villa Campestre”, girando para tomar los bulevares de “Ciudad del Mar”, hasta el corredor universitario y empalmar con la Circunvalar de la Prosperidad. A Fabio lo tenían impresionado esos nuevos desarrollos urbanos, así como esta nueva vía, de la cual salimos por la oreja de la “Vía al Mar”, para regresar hacia Quilla y tomar la Circunvalación. Le explicaba que “Alameda del Río” es una urbanización que nació hace unos 4 años y no lo podía creer, así seguimos hacia la carrera 38, entrando a “La Pradera” y a “Los Olivos II”, donde comenzó a apreciar la rumba generalizada, propia de nuestra gente en un 1º de enero. Nuevamente por la Circunvalar hasta “Caribe Verde” y “Villas de San Pablo”, para tomar entrando, la Cordialidad y apreciar esa nueva Avenida, ampliada a 6 carriles con sus andenes arborizados e iluminados. Nos adentramos a los barrios “San Luis” y “Santo Domingo de Guzmán”, prendidos, con gente en las puertas y sus equipos de sonido a todo volumen en un ambiente festivo y sano, para retomar “La Cordialidad” hasta la carrera 10 y entrar a “La Ceiba”, subimos por la 14, “Villate”, y tomamos a mano derecha hacia el bulevar de la calle 64 que divide a “Los Andes” y “San Felipe”, para seguir por “Nueva Granada” hasta llegar a “El Recreo” con una gran rumba en “7 bocas” y su bulevar atestado. Después de atravesar “Boston”, llegamos al barrio “Abajo”, donde seguía la fiesta callejera, la cual Fabio filmaba con su celular en cada sector, asombrado de nuestra alegría desbordante. De regreso le mostré las casas patrimoniales de “Bellavista” y de “El Prado”.

Lo que mayor impresión le causó a Fabio fue el suroccidente, casi todas sus calles pavimentadas, sus andenes, alumbrado público, parques y escuelas. De que hay pobreza, la hay, pero no se aprecia miseria, decía, así mismo que el desarrollo de la ciudad ha sido equilibrado. No son solo las nuevas urbanizaciones del norte, sino que lo que fueron tugurios ya no lo son, que definitivamente sí somos un pueblo alegre y que el positivo y reconocido cambio de la ciudad es cierto. El propósito de esta columna es el de motivar a mis lectores para que asuman esa iniciativa como una manera directa de conocer la ciudad en que vivimos y los positivos cambios que esta ha tenido. Con seguridad que será una experiencia muy agradable y reconfortante.

