Colombia habló en las urnas

El pasado domingo fue el día de la encuesta definitiva. Atrás quedaron las amañadas en cada departamento, capital y municipio. En las urnas Colombia se manifestó y hoy sabemos cuántos siguen apoyando este tipo de gobierno, y cuántos lo rechazamos. Barranquilla con Alex y el Atlántico con Verano ratificaron su decisión de continuar por la senda trazada desde hace 16 años, demostrando que el voto mayoritario a favor de Petro en el 2022 fue de rechazo a una clase política corrupta, sin prever que estaban votando por una peor, más corrupta y que pretende acabar con lo bueno logrado durante años. A nivel nacional también descendió en número y proporción los que apoyan al Pacto Histórico a través de los candidatos avalados por ese partido y otros de izquierda. Hoy comienza a verse la claridad a través del oscuro túnel. Se trata de una tremenda victoria para nuestro país porque internacionalmente Colombia recupera imagen y porque los congresistas vende-patria tendrán más claro qué es lo que desean sus electores.

En materia de elecciones no siempre ganan los mejores, pero si nos referimos a las presidenciales pasadas, quedó demostrada la tremenda diferencia entre las decisiones políticas si las comparamos con las de la empresa privada. Cualquier empresa importante cuando requiere de un ejecutivo y cuenta con un grupo de candidatos para el cargo, selecciona los finalistas y de estos, escoge el mejor. En las elecciones del 2022, de un nutrido grupo de precandidatos quedaron como finalistas los dos peores, y a esta hora del paseo, los colombianos no sabemos si elegimos al más peor, o al menos peor. Pero lo cierto es que sí elegimos al más peligroso. ¡Fatal!

En el caso de Bogotá aún no me explico cómo la izquierda se dejó meter el más brillante gol jugado en la capital al aprobarse las dos vueltas para la elección de alcalde. La izquierda siempre que ganó, lo fue por la atomización de candidatos de centro o derecha con egos que superaban cualquier posibilidad de triunfo. ¡Pero esta vez en la capital los petristas perdieron de una! Los zurdos ya no volverán a gobernarla. Medellín retomó su rumbo, el pasado trago amargo no lo olvidarán en décadas, y jamás volverán a meter la pata.

Pero el peligro es Colombia como país porque el daño que Petro puede lograr en sus 4 años de gobierno no será fácil de reparar en corto tiempo, y así el país sufrirá un retroceso muy difícil de recuperar. Consideraría uno que con los resultados del domingo los congresistas actuarán y votarán las reformas, más en consenso con el deseo de la mayoría de los colombianos, y todos a prepararse para evitar desde ahora, que se fragüe un chocorazo para las próximas elecciones presidenciales porque es bien sabido que los dictadorzuelos no sueltan el poder democráticamente.