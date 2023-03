Carnaval de Barranquilla en el mundo

Leí en EL HERALDO del sábado 18 de febrero una noticia titulada “Estados Unidos también está al ritmo de Carnaval”, en la que nos informaba sobre la reina del Carnaval de Barranquilla en Miami, Islena Miranda De Castro, su rey Momo, William Duarte, y su reina juvenil, Sarah Caballero. La reina 2023 en New York fue Stephanie Sandoval, y el rey Momo, Jaime Irreno Cervantes. Y así hubo reinas de carnaval y reyes momos quilleros regados por el mundo. Cuando mi hija Kate vivía en Miami me repetía: papi, es que aquí, en el Carnaval de los barranquilleros, además de cachacos, participan panameños, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos y hasta brasileros. Y me comentaba Kate que todos ellos se gozaban el Carnaval de Barranquilla en Miami porque los carnavales de esos países se limitan a realizarlos en sus ciudades. Esa realidad se repite en New York, Los Ángeles, Chicago, Toronto, Madrid, Barcelona y en cuanta capital del mundo en la que vivan barranquilleros. Aciba, en Bogotá, forma su carnaval, y así, los quilleros la semana antepasada formaron su rumba en todas las ciudades colombianas.

Por la razón anterior es que siempre he afirmado que el carnaval de Río de Janeiro podrá ser el más espectacular, pero el carnaval más internacional del mundo es y será el de Barranquilla.

Hace años mi consuegro, Abel González Chávez (QEPD), en su muy popular programa radial Satélite ideó un espacio que se llamó Barranquilleros por el mundo, o algo así, y localizaba a coterráneos que vivían en regiones muy remotas, para entrevistarlos. Era bacanísimo escuchar a un quillero viviendo en Islandia, o en un pueblito del África. Pero jamás olvidaré la entrevista que le hizo a uno en Los Ángeles, que refirió que cuando Shakira montó su video Hips don’t lie, Las caderas no mienten, en el que repite “en Barranquilla se baila así”, su mánager se dirigió al consulado de Colombia en esa ciudad de California, a averiguar si eventualmente conocerían a algunos barranquilleros que tuvieran disfraces para que participaran en el video, ya que en apartes del mismo se apreciaría nuestro Carnaval. Y cómo sería su asombro cuando en dicho consulado le dijeron, ¡claro! Aquí tenemos inscritos para el Carnaval de Barranquilla en Los Ángeles, 2 danzas del Garabato, 1 Congo, 2 de marimondas, 1 de Negrita Puloy, 6 cumbiambas, 1 africana, y más de 30 disfraces individuales. ¡Ah! Si necesitas un grupo de millo, ¡también! Y remató la vaina dándole la dirección de la sede barranquillera en esa ciudad, para facilitarles todos los disfraces y los participantes que necesitara. ¡Por eso salió tan espectacular ese video! Es que cada quillero lleva su carnaval por dentro. ¡Y se lo lleva pa’ donde vaya!