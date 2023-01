Árboles frutales e iluminación

Se inicia el último año de Jaime Pumarejo frente a la alcaldía de nuestra ciudad, y salvo los ya súper conocidos contra-vías, los barranquilleros y el país reconocen los adelantos que Barranquilla ha logrado en materia social y urbanística. Los últimos resultados de las Pruebas Saber 11, en la que aparecen 10 de nuestros colegios públicos entre los 100 mejores del país, la IED Alexander Von Humboldt como el mejor colegio público de Colombia, 107 colegios con alto puntaje, 15 subiendo de calificación, el bilingüismo recientemente incluido en nuestras escuelas del Distrito y el programa PAE eficientemente atendido, muestran que en materia educativa vamos en el camino correcto. Como lo estamos en lo que se refiere a la salud, con 30 Pasos, 8 Caminos y 2 hospitales, para un total de 40 puntos de atención médica excelentemente dotados y atendidos. En materia de parques, espacio público y arborización, el positivo salto ha sido impresionante. Comenzando con el malecón, siguiendo con los 258 nuevos parques, más una docena en construcción, y con el programa “Siembra”, casi 200.000 árboles adultos sembrados de los 250.000 contratados, pasamos de ser una ciudad con cientos de peladeros, a la que con seguridad absoluta, cuenta con más parques y árboles por habitante en Colombia. No menos importante es el programa social de Barrios a la Obra, con el que se ha pavimentado la casi totalidad de la malla vial de los barrios del suroccidente y suroriente, así como de Siape y Las Flores, en el norte, y los corregimientos de La Playa y Juan Mina. Y son muchos más los logros de la alcaldía desde hace unos 15 años, pero el espacio de una columna no da para detallarlos. Como seguramente las inversiones para este 2023 ya están todas programadas, le recuerdo a nuestro alcalde y a sus secretarios, que sí existen programas que más que recursos, lo que requieren es gestión, y resumiré dos que ya expuse anteriormente. 1.) “Patio y Fruta”: Un árbol frutal en el patio de una casa contribuye con la temperatura ambiental, tanto como los del programa “Siembra”, pero agrega un valor alimentario y eventualmente económico. Esta arborización se puede masificar en los sectores de la ciudad donde priman las casas con patios, ofreciendo decenas de miles de arbolitos frutales de unos 60 centímetros, ya sea de mango, níspero, anón, guayaba, ciruela, guanábana, zapote, papaya, etc., con instrucciones sobre sus cuidados y con visitas periódicas para comprobar el comportamiento de los beneficiados y el de los árboles. Su costo sería ínfimo comparado con el actual programa “Siembra”.

2.) “Mi fachada iluminada”: Consiste este proyecto en adelantar gestiones con las empresas que están funcionando en casas y edificaciones patrimoniales, para que iluminen sus fachadas y en las noches se destaquen de manera espectacular, y hoy, con el sistema LED, el consumo de energía es bajo. Yo inicié gestiones para este proyecto con el apoyo institucional de “Por Amor a Barranquilla”, y el de Christian Dáes con Alutrafic, empresa del Grupo Tecnoglass, empresa que me adelantó diseños sin costo alguno, y ofrecían la instalación al costo. Visité a algunos empresarios e instituciones que se interesaron y aprobaron ser parte de ese hermoso proyecto, entre estos, Cine Royal, Gases del Caribe y Universidad Simón Bolívar, con 4 edificaciones cada una, Triple A, la CRA, Sales Inmobiliaria, Club Deportivo Junior, y otros. La pandemia frenó el proyecto, pero esta ya amainó y el Distrito podría reiniciarlo, así como analizar el de “Patio y Fruta”.

nicoreno@ambbio.com.co