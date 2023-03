Aprovechemos el Sibus para un cambio total

Afortunadamente arrancó la fase pedagógica del SiBus con 70 buses de Alianza Sodis y Coolitoral en su actual línea que cubre la ruta de ida y regreso desde el aeropuerto – calle 30 – Circunvalación – Buenavista, hasta el centro comercial VIVA, con modernos buses con aire acondicionado y gas como combustible, que hacen ver como chatarras a los del Transmetro. Prontamente se irán incorporando nuevas rutas de las diferentes empresas de transporte urbano, que esperamos vayan modernizando sus flotas. Instamos a Transmetro a gestionar prontamente con el gobierno nacional la reposición de sus deteriorados armatostes, ojalá dentro del actual período de nuestro alcalde Jaime Pumarejo.

Con el SiBus se abolirá en un futuro cercano el uso del dinero en efectivo, evitándose así al conductor ejercer de cobrador y dar el cambio a los pasajeros, además, con la instalación de cámaras y elementos de seguridad en los buses, se desestimulará a los atracadores; pero considero que se debe aprovechar su implementación para organizar el SiBus en beneficio de una mejor movilidad en la ciudad. Y esto solo será posible si se acaba con la llamada guerra del centavo y se garantiza la recogida y dejada de pasajeros exclusivamente en las paradas definidas para cada ruta, y no como ahora, con paradas caprichosas en cualquier parte. Si no es así, el SiBus no contribuirá a organizar un poco el actual desorden del tráfico.

Para lograr que los puntos de parada sean respetados por usuarios y conductores, propongo algo que resulta fácil y posible, como lo es la instalación de Bancas Públicas en todas las paradas de la ciudad, no solo las ubicadas en sitios estratégicos, financiadas con publicidad económica en sus espaldares, de tipo social, idénticas a las tradicionales americanas. Lo anterior es posible, y lo sé porque hace más de 35 años, con mi empresa RENO instalé varios cientos de estas, y cumplían magnífica función. Al pie de muchas de esas bancas coloqué sencillas señales de parada con los nombres de las empresas de buses, algunas financiadas por Sobusa, y apernadas a sus parales, canecas para aseo financiadas y con publicidad de Morrison e Intercor. Y hoy, con un árbol adulto al pié, con el programa “Siembra Barranquilla”, sería aún mejor. Si se pudo antes, ¿Por qué no hoy? Construseñales, o un emprendedor autorizado podrían hacerlo. El ahorro en frenos y combustible, el menor esfuerzo de los conductores de buses, el aporte para organizar el tráfico y mejorar la movilidad, son razones para analizar esta propuesta al Distrito, que no tendría que aportar un peso. ¡Aprovechemos el SiBus para un gran cambio! se lo lleva pa´ donde vaya!