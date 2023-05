¡Apoyemos al "Mono"!

El “mono”, al que me refiero en esta columna, es un camellador que regularmente extrae de la basura de nuestro edificio, todo aquello que pueda reciclarse, plástico, vidrio, papel, cartón, etc. Juan Gabriel Agudelo, que es como se llama el “mono”, con sus 45 años de edad y 22 años recogiendo en nuestro edificio y en los del sector, se ha ganado por su comportamiento, el aprecio de aquellos vecinos que sí les damos importancia a las buenas personas que abundan en nuestro medio realizando todo tipo de actividades para sostener a sus familias. Con él quise saber cómo es su trabajo y qué dificultades de este, podrían solventarse, o al menos minimizarse, para beneficio de ese gremio tan importante y por algunos, tan menoscabado.

El “mono” está afiliado a “Puerta de Oro”, entidad del Distrito que no le aporta mucho, pero sí el hecho de contar con su respaldo. Él sí sabe que la ciudad no es tan plana como creemos, porque subir una loma empujando su pesada carretilla es duro, muy duro. Su rutina de los martes, jueves y sábado, comienza a las 10 de la mañana, cuando sale de su habitación en el barrio San Roque, regresando tipo 11pm, después de vender lo recogido en uno de los negocios de ese sector. ¡13 horas de trabajo! El peso total promedio diario de lo que recoge es de unos 80 Kg., y su venta oscila entre $30.000 y $55.000. De lo ganado, deduce los $6.000 que paga diariamente por el alquiler de la carretilla, pero le cobran el mes completo porque él la guarda, como si fuera propia. Nunca ha contado con los recursos para adquirir su carretilla, con valor de unos $600.000. Hice el ejercicio en Google, y su recorrido diario es de unos 16 kilómetros. Los lunes, miércoles y viernes se dedica a oficios varios.

Ya conociendo estos datos, la pregunta obvia que me hice y transmito a mis lectores, es, ¿Cómo podríamos apoyar al “mono” y a tantos recicladores para facilitarles su trabajo e incrementar sus ingresos? De acuerdo a lo conversado con él, las alternativas ideales tendrían que ver con sus vehículos de trabajo. Si las carretillas fueran de su propiedad se ahorrarían aprox. $180.000 al mes, que se incrementarían a sus ingresos. Si en vez de carretillas contaran con triciclos de carga fabricados en Colombia, su valor aprox. es de $1.200.000. Con esta opción, además del ahorro por arrendamiento de la carretilla, se les facilitaría su trabajo y podría rendirles mucho más. ¿No será posible estructurar un programa del Distrito, con una fundación, o con la empresa privada para dignificar ese noble oficio del reciclador? Una observación válida que me hizo el “mono”: Don Nico, lo importante es asegurarse que no sea drogadicto el beneficiado, porque podría perderse la ayuda. ¡Él conoce al gremio, y sabe por qué lo dice!