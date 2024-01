¿Al fin la autopista a Ciénaga?

Transcribo un mensaje reciente que ha trascendido en las redes: “Proyecto: APP IP Sierra Mar – Doble calzada entre Ciénaga – Barranquilla. Entidad contratante: Gobernación del Magdalena. Inversión: $2,7 billones. Ingreso esperado del contrato: $6,3 billones. Fecha de contrato: 30 de noviembre de 2023. Notificación actual: La Gobernación del Magdalena oficializó la publicación del SECOP (I) del contrato No. 001-2023 “Financiación, elaboración de estudios, diseños definitivos, gestión ambiental, predial y mantenimiento del proyecto Ruta Magdalena Sierra Mar”. Este proyecto fue adjudicado al originador denominado “Estructura Plural Ruta Magdalena Sierra Mar” conformada por Pavimento Universal S.A., ENAV Ingeniería, Equipo Universal y Edgardo Navarro Vives. Hasta ahí el texto del mensaje hecho público por WhatsApp. Es probable que también lo hayan informado por prensa, radio y TV, pero yo honestamente, no he visto esa gran noticia por ningún medio, lo cual me ha parecido muy extraño, también lo he tratado de averiguar mediante Google, ¡y nada! ¿Cuál podría ser la causa para que tremenda noticia para Barranquilla, el Atlántico y la costa, de ser esta cierta, haya pasado de agache? Yo por lo menos, no logro comprenderlo. ¡Porque importante sí es!

Dando por descontado que la noticia sí es cierta, los barranquilleros deberemos estar muy atentos para exigir que esa autopista obedezca a los mejores diseños posibles, por lo que a diferencia de la anterior muy gaseosa información, deberemos solicitar que sean presentados de manera completa, planos reales que muestren anchos de carriles y de bermas, cantidad de retornos, tipo de separador central con su medida y materiales, render realista, etc. Como también, fecha de inicio y plazo para su ejecución.

Además, es hora de revivir la enredada historia de los tres cacareados viaductos, en mi concepto, dos innecesarios en los kilómetros 19 y 28, porque el del puente de “La Barra” en el kilómetro 59 sí es clave, el otro par de viaductos podrían reemplazarse por muy resistentes enrocados, elevando un par de metros las calzadas en esos tramos, pero ya fueron licitados y adjudicados por el INVÍAS por un valor de $700.000 millones, para una sola calzada de dos carriles y con un plazo de construcción absurdo, y aún más los de sus segundas calzadas, lo que garantizaría que un alto porcentaje de los que están leyendo esta columna no vivirán para transitarlos. ¿Y qué decir de la muy necesaria “Variante de Ciénaga”, iniciada su construcción desde 2018 y que avanza a ritmo de tortuga… muerta? Una falta de respeto disfrazada de obra civil. Conclusiones de todo lo anterior: Desde ya todas las fuerzas vivas de la ciudad y del Atlántico a ponerse las pilas, y los congresistas ahora sí, ¡A defender lo nuestro!