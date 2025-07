Magnífica la noticia publicada en EL HERALDO el pasado 5 de julio con el título de El Zoológico quedará en la Vía al Mar, en la que se informa que este será reubicado hacia un predio de 30 hectáreas frente al peaje Papiros, donado por Bavaria a la Fundación Zoológico de Barranquilla, y agrega que el proyecto ya cuenta con la firma internacional PJArchitects con experiencia en zoológicos ricos, medios y otros considerados pobres, la cual será la encargada de construir la obra procurando que este sea autosostenible y genere un gran desarrollo paralelo conformando un nodo ecológico y turístico de talla internacional en nuestra área metropolitana, que sería único en el país.

La primera columna en EL HERALDO en la que proponía el traslado del actual zoológico apareció el 14 de marzo de 1985, la cual titulé El león no puede escribir, en la que yo procuraba hacerlo en nombre del rey de la selva, solicitando para los animales un espacio más amplio y con el estilo natural de los grandes zoológicos del mundo, y por eso el título de aquella columna de hace más de 37 años, época en que era yo mucho más vehemente y atrevido que hoy, tanto que terminé ese artículo escribiendo: Los animales del zoológico me lo agradecerán, los otros… ¡ni se darán por aludidos! 20 años más tarde, siendo gerente de Edubar, de eso hará unos 17 años, propuse el traslado del zoológico a la Isla 1972 formada en el río Magdalena frente al norte de nuestra ciudad, propuesta que presenté al presidente Uribe en un foro turístico en Pozos Colorados, Santa Marta, la cual tuvo positiva acogida del mandatario, pero poca localmente porque esa isla fluvial pertenece al departamento del Magdalena.

Hace unos 8 años repetí el título del León en otra columna, y presentaba en esa como ejemplo nacional a Panaca en el Quindío, distante 40 minutos de Armenia y a una hora de Pereira, donde recibían en ese entonces más de 500.000 visitantes cada año, y con esto procuraba rebatir una razón que aducían algunos “expertos” locales para tratar de demostrar ellos que el actual zoológico no debería mudarse por la facilidad de llegar a este en bus urbano.

Ad portas de la posesión de Jaime Pumarejo saqué una columna titulada Un turismo diferente, manifestaba en la misma que Barranquilla tiene un potencial inexplotado para la industria del turismo, y agregaba: ¿Qué me gustaría que se desarrollara en materia de turismo durante la alcaldía de Jaime Pumarejo? El punto número 9 rezaba: Trasladar el zoológico actual al muy amplio predio ofrecido generosamente por la Fundación Mario Santo Domingo sobre la autopista al mar, a la altura del Lago del Cisne, convertirlo en el “Gran Zoo del Caribe” y que el oso “Chucho” pueda gozarlo a sus anchas. Trataba en esa columna del mismo predio cedido ahora por Bavaria. Después de todo lo anterior, ¿cómo no alegrarme con esta noticia del pasado 5 de julio cuando de un zoológico en el que los animales están hoy confinados en una manzana de 1.6 hectáreas, pasarán a habitar en un gran parque de 30 hectáreas? Solo me quedaría una inquietud cuando se defina el anhelado traslado. Y esta es: ¿Qué hacer con la manzana en que funciona actualmente el zoológico? Supondría cualquiera que por su ubicación, por la exuberancia de su arborización y por su uso del suelo en el POT, además de ser objeto de una donación, esta manzana debería convertirse en un bellísimo parque.

¿Ustedes, amables lectores, qué opinan sobre esa inquietud?

