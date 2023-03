Petro y La Silla Vacía

El trino del presidente Gustavo Petro en contra de la publicación de La Silla Vacía generó un debate nacional, unos a favor de Petro porque su reclamo se generó después de que el portal publicará la foto de su hija menor Antónella, y otros en contra de Petro porque se consideró que esa referencia de "canalla" fue un ataque a la libertad de prensa.

Petro emitió otro mensaje diciendo que no decía canalla al medio sino al publicar la foto de su hija menor de edad, y La Silla Vacía por medio de su directora Juanita León, manifestó que no se arrepienten de la publicación porque la foto venía de la oficina de prensa de la presidencia, que no se dio una falta jurídica ni ética, y que no se vulneraron los derechos de la menor de edad.

Frente a este escenario cuatro reflexiones. Primero: Pésimo error que Petro salga a ofender a un medio de comunicación, así tuviera razón en el tema de defender a su hija menor de edad, no tenía por qué ofender y atacar al medio, podía haber presentado los argumentos jurídicos o éticos que considerará, pero no de esa forma.

Segundo: Durante el gobierno de Álvaro Uribe la persecución a medios de comunicación y periodistas fue implacable, desde chuzadas, vetos agresiones y estigmatizaciones, esa fue la constante, muchos periodistas terminaron exiliados en ese período tal y como lo reporta la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, entonces que ahora Petro salga a ofender a un medio de comunicación no se puede justificar como lo intentan hacer sus barras bravas, que Uribe también lo hacía y de peor manera. El ataque a la prensa no se puede justificar sea este de derecha o de izquierda, el ataque finalmente es el mismo.

Tercero. Muchos critican que los medios no son rigurosos, que no investigan y que están en la guerra de los likes, eso es verdad, no todos los medios, obvio no, pero si en muchos, ahora bien son los lectores, televidentes y oyentes quienes deciden si le dan audiencia o no a determinado medio, la última palabra está en la audiencia, pero eso de que los Presidentes salgan a atacar a los medios de comunicación es antidemocrático.

Cuarto. Celebró primero que Petro sacara un comunicado e intentará enmendar el error, y lo segundo me sorprende que funcionarios y seguidores del Uribismo ahora si se indignan con estos ataques a la prensa, pero cuando lo hacían ellos ahí si guardaban total silencio, el pasado miércoles en el programa Zona Franca de Red más Noticias, grabamos un programa sobre este tema, y estaba el ex vice ministro de defensa del gobierno Duque, el Dr. Gustavo Niño, a quien al aire le pregunte que había hecho él cuando salió el escándalo de las carpetas de inteligencia militar donde estaban chuzando y persiguiendo periodista en pleno gobierno Duque, la repuesta fue tan precaria como lo que hicieron en esa administración, o sea nada. Invitó a los lectores ver el programa está en el canal de YouTube de Zona Franca y saquen sus propias conclusiones.

Pará finalizar, a la prensa no se toca, y no se toca porque es uno de los ejes de la democracia, y ojalá lo crean de verdad porque muchos que nos chuzaban y perseguían ahora posan de defensores de la libertad de prensa, como dicen los jóvenes de ahora, "la hipocresía".