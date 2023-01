Película recomendada en Netflix

12:00 AM Opinión

Para saquear a los africanos y los países de Medio Oriente las sociedades, no sólo los gobiernos, las sociedades europeas no decían nada, y llegaron a un estado de bienestar con el petróleo que se robaron, con el carbón que se robaron, con el oro que se robaron etc., pero ahora que dejaron esos países hundidos en la pobreza, en las guerras, y con millones de personas sin futuro, ahora si les molestan esos migrantes que llegan a sus países, el discurso del racismo y la xenofobia pulula en las calles europeas.