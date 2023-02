¡Gracias periodistas!

Ayer se celebró el día del periodista y en esta ocasión quiero rendir un homenaje a diferentes colegas que con su trabajo han ido dejando un legado en nuestras vidas. Desde el periodismo internacional y la historia quiero agradecer a Diana Uribe, quien desde su espacio en la radio y ahora desde su Podcast se ha convertido en la profe y analista de todo un país, su trabajo pedagógico ha sido transversal en términos generacionales y ha sido la líder en democratizar el conocimiento, Diana además de contarnos la historia ha sido una permanente defensora de la paz y la no violencia. Desde el periodismo ambiental, Andrés Hurtado García, ha dejado una huella muy profunda, desde su columna en el Tiempo y la Patria de Manizales, nos ha contado a los colombianos las bellezas naturales de Colombia y el mundo. De igual manera Andrés como ningún otro ha denunciado la tragedia ambiental que vive el país, desde la deforestación, la corrupción, y una clase política indolente e ignorante frente al cambio climático, Andrés durante décadas no le ha temblado la voz para denunciarlos.

Desde el periodismo de investigación Ricardo Calderón ha sido un periodista infatigable, los escándalos del Das, el Ejército, la corrupción, la infiltración paramilitar en el Estado y otros hechos que han marcado la agenda política del país, han sido producto de las investigaciones de Calderón, en este sentido invitó a los lectores a leer el libro, " El Reportero Invisible" que narra sus principales investigaciones.

En el periodismo Deportivo Iván Mejía Álvarez se convirtió en el verdugo de dirigentes corruptos del fútbol profesional colombiano que denunció por décadas, Iván quien además de saber de Fútbol como pocos, es uno de los periodistas deportivos sino el más agudo y crítico frente a la realidad del país.

Desde el periodismo de los conflictos armados me permito citar a un colega, que no es colombiano pero su trabajo periodístico no tuvo fronteras, y por medio de su programa, "Clandestino", cautivo a toda una audiencia en América Latina, David Beriain. Este fue un veterano de guerras y conflictos en medio Oriente África y América Latina, con un estilo agudo de escucha y preguntas certeras pudo entrar a las entrañas de los Talibanes en Afganistán, las Farc en Colombia o el Cartel de Sinaloa en México. Tristemente David junto a su camarógrafo Roberto Fraile fueron asesinados mientras adelantaban un reportaje en Burkina Faso por un comando de Al Qaeda.

Finalmente también quiero resaltar y agradecer el trabajo de Erika Fontalvo, quien durante décadas ha informado a los colombianos, su voz es sinónimo de independencia y credibilidad, Erika nos ha contado día a día los ires y venires de este conflicto armado, los acercamientos de paz, y hasta las bellas historias de la reconciliación, mujer valiosa que pese a las vueltas incomprensibles de la vida sigue firme liderando un periodismo independiente y crítico.

Sin lugar a dudas esta columna se queda corta, muy corta frente al gran número de periodistas valientes, independientes y humanistas que debería citar, pido perdón a todos ellos, pero sé que este es un homenaje a todos aquellos que en nombre del periodismo han entregado un legado y en muchas ocasiones hasta su propia vida.

A todos ustedes muchas gracias y un feliz día del periodista.