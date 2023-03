Estigmatización contra Medio Oriente

En días pasados me encontraba dictando una conferencia sobre Medio Oriente enfocada en mi campo de trabajo que son los conflictos armados, cabe decir que conflictos armados hay en todo el mundo, en Asia, en África, en América Latina y hasta en la misma Europa que a la fecha lleva más de cien mil muertos en Ucrania.

En mi conferencia cuando se abrió el espacio de preguntas volvimos a las mismas estigmatizaciones y sesgos de siempre, si todos los musulmanes están en guerra contra occidente, si todos los musulmanes y árabes son violentos o pertenecen a un grupo armado etc. etc. Estas preguntas que para mí son dolorosas, porque he tenido el privilegio de la vida de conocer y vivir con pueblos árabes musulmanes, y conozco de su bondad, amor y preocupación por el otro, así no se pertenezca a su religión o cultura, la hospitalidad de estos pueblos es milenaria, y es increíble la estigmatización e ignorancia que existe contra ellos, cabe decir que mucha de esta ignorancia es alimentada desde algunos medios o desde la industria cinematográfica, uno de los peores males que le pudo haber pasado al mundo árabe y musulmán que hayan pasado por el prisma de Hollywood, que desde el once de septiembre del 2001 creo, o mejor, reforzó la narrativa e imaginario que ha venido construyendo durante varias décadas en cual todos los árabes y musulmanes son peligrosos y violentos y le sumo el discurso del terrorismo etc etc. Frente a esto varias reflexiones y precisiones.

Primero. El mundo occidental le debe mucho, demasiado, a la cultura árabe, de allí vienen muchas de las bases de lo que hoy conocemos en términos de medicina, matemáticas, arquitectura, ingeniería, entre otros.

Segundo. Un error muy común es que la gente confunde mundo Árabe con mundo Musulmán, primero por decir es que lo Musulmán hace relación a una religión específica, mientras que el concepto árabe hace relación a una cultura, así las cosas, no todos los árabes son musulmanes, hay árabes que profesan otras religiones, o hay árabes como en todos los lugares del mundo que son ateos, ni todos los musulmanes son árabes, el mundo musulmán no se limita al área geográfica que conocemos como Medio Oriente, de por si el país donde hay más musulmanes en el mundo es Indonesia, y si ven en el mapa Indonesia es un país asiático, de por si en Colombia tenemos varias mezquitas donde acuden musulmanes que llegaron al país o Colombianos que adoptaron la religión, muchos de ellos no conocen geográficamente el mundo árabe pero si practican perfectamente la religión Musulmana.

El dato relevante es que el mundo árabe representa solo el 20% del mundo musulmán, quiere decir de 10 musulmanes que encontremos solo dos son árabes, el resto son de otros lugares del mundo. Por temas de espacio dejamos hasta este punto la explicación, pero en la próxima columna seguiremos abordando las diferencias y conceptos del mundo árabe, musulmán y Medio Oriente.