Duque, contra la libertad de prensa: FLIP

Para terminar me permito informar que el pasado martes dos de agosto yo compartí en mis redes de Instagram las infografías de este informe de la FLIP y cuando reviso las notificaciones me doy cuenta que un general del Ejército acusado de tener 90 falsos positivos, denuncias por desplazamiento forzado y corrupción y quien tiene que comparecer ante la JEP en próximos días le estaba dando like a la publicación de amenazas contra la prensa, es evidente que el objetivo del like y de empezar a seguirme en redes es la intimidación, lo peor es que el general en este momento trabaja tranquilamente en una unidad militar de educación y hasta ha sido profesor en varias universidades reconocidas dictando cátedras de seguridad y derechos humanos.