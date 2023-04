Diana Uribe nos habla de paz

El pasado Miércoles en el marco de la Feria del Libro, nuestra gran historiadora Diana Uribe, hizo el lanzamiento de la serie "Historias de Paz y Reconciliación", que será emitido a partir de este domingo a las diez de la mañana por las frecuencias de RTVC a nivel nacional, y dos semanas después en el podcast, DianaUribe.fm.

En esta serie Diana nos va contar sobre los procesos de paz en el mundo, va ser un viaje por la historia del siglo XX, dónde vamos a entender por ejemplo, cuál fue el conflicto en Irlanda del Norte y como después de siglos de estar en guerra se puede construir una salida a una guerra y un odio que parecía inacabable, el proceso de paz en Irlanda le demostró al mundo que no hay guerras largas que no se puedan solucionar.

Diana nos llevará a Sudáfrica con Nelson Mandela el reverendo Desmond Tutu, y Frederik de Klerk, quienes lograron el imposible, acabar con el sistema de segregación racial del apartheid, algo imposible para muchos hombres y mujeres de su época , se derrumbó por medio de un proceso de paz. Centro América fue epicentro de una de las violencias más dolorosas del siglo XX, en el contexto de la llamada Guerra Fría , que no fue fría para nuestra región, las masacres , torturas y desaparecidos fue la constante por más de una década ,y ante el horror y la sin salida , la utopía de la paz fue el camino, con más enemigos que amigos se fue construyendo un proceso de paz que brindaría una salida política a una generación de centro americanos que veían en los fusiles su única opción, la paz de Centro América será otro capítulo de este viaje de procesos de paz y reconciliación.

Aquí solo les dejo unos breves ejemplos pero va ser una serie llena de historias , personajes, utopías y lecciones aprendidas que nos pueden ayudar a construir nuestros propios modelos de paz, Diana nos decía a los asistentes al lanzamiento una de las verdades más dolorosas pero ciertas , y es que la guerra en el mundo se naturalizo, y hasta se glorificó, el matarnos los unos a los otros se volvió paisaje , pero eso no es normal y no debemos seguir justificando o naturalizado, en los muertos de las guerras estaban las patentes a muchas enfermedades que hoy no conocemos, en los chicos muertos en esas guerras estaban los compositores de las canciones legendarias que nunca oiremos , los artistas de las obras que ya nunca veremos , ahí están enterradas generaciones perdidas en la guerra, está reflexión tan profunda que hace Diana nos debe hacer mover , cuántas generaciones más de colombianos estamos dispuestos a perder en estás guerras, cuántos chicos en lugar de salir de su casa para un colegio y una universidad van a seguir saliendo de su casa a tomar un fusil para las guerrillas , paramilitares o el ejército y seguir matándose entre los hijos de los pobres, porque estás guerras además las pelean los hijos y los chicos que saben que es el hambre y la pobreza, los hijos de los señores de la guerra solo toman las armas para venderlas. El camino tiene que ser la negociación de los conflictos, que se ve difícil, imposible muchas veces, pero Diana Uribe en esta serie nos viene a contar como para la paz no hay imposibles.

Quiero agradecer a RTVC por regalarnos en voz de Diana Uribe está serie que será un éxito como todos los proyectos y productos que ella lidera, agradecer al equipo maravilloso de la Casa de la Historia, Milena Beltrán , Arturo Jiménez, Diana Suárez , Eduardo Fonseca, que forman esa familia tan bella de trabajo, y por su puesto agradecer a Diana Uribe que es una inspiración para todos aquellos que decidimos trabajar por los derechos humanos y la paz, Dianita mil gracias por ser la Brújula ética e intelectual de la paz de Colombia , este país te debe mucho.

@nestorrosania