Colombia destino de paz

Desde el pasado miércoles hasta hoy se realiza en Bogotá la feria de La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO, el evento más importante de turismo en Colombia y una de las exposiciones más grandes de América Latina, en esta ocasión y para esta columna viste la feria buscando uno de los proyectos turísticos más importantes, y es el de los ex combatientes y firmantes de los acuerdos de paz. Los proyectos turísticos están agrupados bajo la "Red comunitaria de turismo paz y reconciliación" donde se aparcan diferentes emprendimientos ubicados en los departamentos de Meta, Caquetá Guaviare y Putumayo. Paralelo a la red vienen trabajado varios proyectos en el marco de " paz con naturaleza", iniciativa liderada por Reino Unido UK pacto, más la Universidad de Sydney, proyecto donde se les presta una asesoría técnica a los emprendedores para que ellos puedan generar un modelo de negocio sostenible.

Sin lugar a dudas esta es una de las apuestas más importantes que tenemos actualmente, un turismo de paz, un turismo que no sólo pueda satisfacer las necesidades e intereses del cliente promedio sino que este aporte realmente a la transformación de los territorios que durante años han sido afectados por la violencia. En este sentido el Gobierno por medio del ministerio de Comercio, industria y turismo, en el marco de la ANATO hizo el lanzamiento del sello "Colombia destinos de paz", este sello certifica el apoyo que les puedan dar empresas y entidades vinculados al turismo a los programas y proyectos de firmantes de los acuerdos, este sello tiene un impacto nacional e internacional y posiciona al país como un destino turístico con sentido social. El sello debe incentivar el consumo de bienes y servicios que tengan los productos, porque sabemos que estamos apoyando directamente a los emprendimientos de los ex combatientes, de los temas más difíciles en el período de implementación y pos acuerdo, es que los proyectos económicos de los firmantes puedan ser rentables y los estimule a seguir en el marco de la legalidad y generando empleos, razón por la cual se debe crear una red de apoyo desde la sociedad civil para que esto suceda,

La paz no se construye únicamente con la firma de los acuerdos, la paz también se construye desde la sociedad apoyando a quienes salieron de la guerra para jugarse su futuro en la paz, es hora de ponerse la camiseta y apoyar a los firmantes con sus emprendimientos, Colombia tiene que ser un destino de paz, los dejo con una frase que me compartió un ex combatiente en la feria ANATO.

"Mi primera semilla por la paz es mi hija" la paz es de todos.

@nestorrosania