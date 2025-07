Después de las elecciones del pasado domingo quedaron una serie de ganadores y perdedores de los cuales se merece hacer cuatro grandes reflexiones: Primero. Pierden las maquinarias políticas, es claro que sirven mucho para las elecciones a Congreso, alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, asambleas departamentales y ediles, pero ya a nivel de elecciones presidenciales prima y gana el voto de opinión, el claro ejemplo fue la quemada de Fico, a quien apoyaban desde 45 clanes políticos como los Char, los Aguilar, Dilian Francisca Toro, y partidos como el Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical y Centro Democrático, y a pesar de todos esos apoyos se quemó.

Segundo. El desprestigio del Gobierno de Iván Duque hizo que desde la campaña de Fico no quisieran que lo relacionaran a él, pero Duque veladamente si le hizo campaña a Fico desde que gano la consulta interna, y le dio nada más y nada menos que el regalo de tumbar la ley de garantías y tener toda la mermelada para repartir en campaña, y pese a todo Fico se quemó.

Tercero. Por la crisis que tienen interna el Centro Democrático el partido no terminó presentando un candidato presidencial, hecho que ya es una gran derrota para el uribismo, como no van a poder poner su propio candidato, antes todos se peleaban por ser parte del partido y por ser el elegido del caudillo, como coloquialmente se decía, ser “el que diga Uribe”, pues no pudieron llegar ni a este punto y les tocó dar un paso al costado e ir apoyar a Fico, y pese a todo esto Fico se quemó.

Cuarto. Es tan mala la imagen de Álvaro Uribe que él mismo fue consciente de que salir a la plaza pública e ir a recorrer el país con Fico le quitaba más votos que los que le ponía, y prefirió desde el silencio del Ubérrimo dar un apoyo de maquinarias uribistas y con todo ese apoyo Fico se quemó. Este escenario hace pensar si comienza el fin del uribismo, si la gente se cansó de los escándalos de corrupción que en los gobiernos uribistas son la constante, si la gente se cansó de los escándalos de violaciones a los derechos humanos, que en los gobiernos uribistas es la constante, solo en este gobierno el ministro de Defensa ya lleva 3 debates de moción de censura por lo mismo, si será que la gente ya se cansó del fracaso en materia económica, del fracaso en materia de seguridad que en teoría era su gran bandera y ya ni eso funciona, que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro estén en segunda vuelta es un voto de castigo contra todo lo que representa el gobierno y el uribismo, ya Uribe ni tiene candidato propio, y el que sale apoyar tampoco funciona porque lo relacionan a él, y lo más triste para ellos es que el mismo Fico negaba ser uribista. Como decía en mi columna anterior, era un uribista avergonzado, parece ser que ya nadie quiere tener el tufillo uribista cerca, y eso puede ser un indicador de que comienza el fin del uribismo.

Nota de Cierre. Estas elecciones fueron las primeras después de más de 25 años que la dinámica del conflicto y las Farc no fueron determinantes para poner presidente, desde Pastrana veníamos con la lógica que el presidente lo ponían las dinámicas del conflicto interno, y esta vez nos centramos a hablar de propuestas de país, esto es un fruto del proceso de paz que nadie quiso rescatar.