En días pasados estaba dictando una conferencia en Barcelona sobre la actual dinámica del conflicto armado en el país, y la transición que estamos viviendo de un conflicto ideológico político de una izquierda armada de guerrillas Vs una derecha armada de paramilitares , y estamos entrando a lo que se conocen como conflictos de portafolios de economía ilegal, quiere decir se disputan los mercados ilegales, que no se restringen al narcotráfico, sino que pasan por la minería ilegal, tráfico de combustibles, maderas, contrabando, migrantes, armas y en fin todo lo que les genere una renta. Así así mismo expuse las zonas más golpeadas por la violencia, los grupos armados que operan en las distintas regiones y fronteras y cómo estos grupos unidos a carteles de usurpadores de tierra están quemando selva a diario pagando un poco más de 600 euros por hectárea para meter coca, ganadería o palma.

Para finalizar cité algunas cifras de Naciones Unidas sobre las masacres de los últimos años en el país, cuando comenzaron las preguntas uno de los asistentes me dijo, “señor he visto que en su país específicamente en la capital Bogotá estas últimas semanas han encontrado cuerpos de personas que han sido torturadas y algunas descuartizadas y tiradas en bolsas de basura en la calle” a esta pregunta le sume yo, ”no solo esto ya es un horror, sino que lo peor es que a partir de denuncias la casa donde presuntamente descuartizan y torturan gente está ubicada en el barrio San Bernardo, a dos kilómetros de distancia de la Alcaldía de Bogotá, el Congreso y la Presidencia de la República, y esto no es nuevo porque hasta hace pocos años estaba la calle del Bronx, ubicada a un kilómetro del mismo eje de poder Presidencia, Alcaldía, y Congreso y allí tenían tarros con ácido, perros y hasta un pequeño cocodrilo para desaparecer los cuerpos”.

La siguiente pregunta hace relación al número de líderes y lideresas sociales asesinados en el país, y como Colombia es hoy el país donde más asesinan líderes ambientales en el mundo, mi respuesta fue con datos de diferentes fuentes estatales, internacionales, centros de investigación, mostrando una cartografía de los asesinatos a nivel nacional, y en especial de los líderes ambientales que están defendiendo zonas únicas en biodiversidad de varios megaproyectos que las ponen en riesgo.

Al terminar la conferencia se acercan varias personas a compartir sus ideas e inquietudes conmigo y un joven no mayor de 16 años y me dice “ ¿señor usted debe vivir muy triste, porque por lo que nos contó y por lo que veo y consulto en los diarios colombianos en su país solo matan gente y queman selva, esa es Colombia?”. Les cuento que me dolió el corazón y el alma con esa frase, y lo peor es que tiene razón, qué puedo hacer o decir si es verdad y la verdad duele, como dice el gran músico colombiano Juan Achury en su canción No al Quimbo, “hay dolor de tierra hay dolor de patria”.

