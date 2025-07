Hoy les escribo desde los campos de refugiados Saharauis ubicados al sur occidente de Argelia, África. Estoy acá con un grupo de 27 colombianos que quieren conocer de primera mano cómo es y cómo funciona un campo de refugiados en África, y también quieren conocer cuál es la situación actual del conflicto entre el Sáhara Occidental y Marruecos.

Para abordar estos temas les comparto cuatro reflexiones. Primero, contexto del conflicto. Terminada la segunda Guerra mundial vienen los procesos de descolonización en los cuales las potencias europeas que habían ocupado y saqueado territorios africanos tenían que devolverlos a sus verdaderos dueños, desde la ONU se creó un modelo y protocolo para estas devoluciones y es así que se da la independencia de muchos Estados africanos, a esto es lo que se llamó, el proceso de descolonización, ahora quien no cumplió con esto fue España que en lugar de devolver el territorio del Sáhara Occidental que había ocupado a sus verdaderos dueños que son el pueblo Saharaui, lo que hizo fue partir en dos el país, dando la mitad al norte a Marruecos y la otra mitad al sur a Mauritania, y de esta manera ilegal e irresponsable dejó botada su antigua colonia, los Saharauis dueños del territorio crearon un ejército de liberación nacional para recuperar su país y se van a una guerra al norte con Marruecos al sur con Mauritania, una guerra muy dura en medio del desierto del Sáhara, cuatro años después Mauritania se retira pero Marruecos los termina de invadir por completo de norte a sur, la guerra continúa hasta 1991 cuando Marruecos pide que se realice un proceso de paz avalado por Naciones Unidas, este proceso consiste en realizar un referendo y preguntar a los habitantes y dueños del territorio que quieren, si tener su propio país o ser una región autónoma de Marruecos, como era evidente que iban a votar por tener su propio país, Marruecos vincula a Francia su antiguo colonizador para que no permita realizar este referendo ya que este tiene el derecho al veto en el consejo de seguridad de Naciones Unidas. 1991 los Saharauis esperan que se realice este referendo que no se realiza porque de fondo está es la apatía el silencio y los negocios de la comunidad internacional y las potencias europeas.

Segundo. Muro militar. Pará asegurarse el territorio ocupado y no permitir que los Saharauis regresaran a la costa del Atlántico, Marruecos parte el país en dos instalando el muro militar más grande del mundo con 2700 kilómetros de distancia e instalando más de ocho millones de minas antipersonales, invitó a los lectores que revisen en Google, "muro militar Marruecos", y vean ustedes mismos la dimensión de lo que les estoy hablando.

Tercero, campo de refugiados. Más de doscientas mil personas todos civiles salieron huyendo en medio de la guerra por el desierto del Sáhara, las imágenes que hoy vemos de los ucranianos huyendo mujeres niños y ancianos sucedieron acá con el pueblo Saharaui, miles llegaron al país vecino, Argelia, quien les permitió crear un campo de refugiados para sobrevivir en el desierto y llevan acá ya 31 años.

Cuarto. Colombianos en el Sáhara. Desde el año 2017 he tenido la oportunidad de conocer este conflicto como corresponsal e investigador, pero también como jefe de misión, quiere decir desde 2017 he organizado grupos de colombianos para que ellos mismos vengan y conozcan de primera mano este conflicto, la situación de DD.HH, la geopolítica del Magreb, y de igual manera, lo más importante, que conozcan y compartan una semana con los refugiados Saharauis.

Qué hicimos en esta semana, qué aprendimos y qué nos llevamos a Colombia, se los contaré en mi siguiente columna del próximo viernes. Invito a los lectores que me sigan en mis redes sociales ya que allí subo las fotos de este viaje de misión a África, estoy en Instagram como nestor_rosania_investigador y en Facebook como Néstor Rosania investigador conflictos armados, o me pueden escribir a nestor.corresponsaldeconflictos@gmail.com