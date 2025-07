Las elecciones del domingo dejaron una serie de ganadores y perdedores, aquí les comparto mi lista. Los ganadores:

Primero. La izquierda, es la primera vez que la izquierda en Colombia es mayoría en el Congreso, y derrotando no sólo a los partidos tradicionales sino al Centro Democrático.

Segundo. Petro. Hoy Gustavo Petro ya puede hablar no desde las encuestas o proyecciones electorales, hoy habla con casi cuatro millones y medio de votos encima de la mesa, votación que fácilmente lo pone a jugar desde ya en la segunda vuelta, y con una clara posibilidad de ganar en primera.

Tercero. Federico Gutiérrez, ni el mismo se esperaba este resultado electoral, al igual que Petro hoy Fico habla con más de dos millones de votos encima de la mesa, hecho que hizo que en cuestión de horas le desbaratara la campaña presidencial a Oscar Iván Zuluaga, Fico hace 2 meses no era tenido en cuenta en las huestes uribistas, hoy el uribismo le hace lobby a Fico.

Cuarto. Liberalismo y Conservador, a los partidos tradicionales les fue muy bien en las elecciones, su poder son las maquinarias muy bien aceitadas en las regiones, donde puestos y contratos abundan en las entidades públicas territoriales, conclusión tienen votos y representación importante en el Congreso.

Quinto. Los jóvenes políticos, la llegada de Katherine Miranda, Caty Juvinao, Mafe Carrascal, Ariel Ávila, Miguel Uribe, muestra desde todo el espectro político una renovación generacional, cabe destacar que estos jóvenes son más preparados académicamente que la generación que comienzan a reemplazar.

Los que perdieron.

Primero. Uribe, como él mismo salió a reconocer la debacle de su partido es gracias a su mala imagen.

Segundo. el Centro Democrático, pasó de ser la mayor fuerza política en Cámara y Senado a ocupar un lánguido quinto puesto.

Tercero. El Nuevo Liberalismo, el proyecto de los hermanos Galan, incluido ellos mismos se quemaron en serie, todos sus candidatos quemados menos Julia Miranda.

Cuarto. La Alianza Centro Esperanza y Sergio Fajardo, el fuego amigo interno de estas últimas semanas le pasaron cuenta de cobro a la coalición, la votación de Sergio Fajardo casi que lo sacó de la carrera presidencial, sumado a su mala decisión de poner una fórmula vicepresidencial que no tiene votos y una fisura dentro del verde donde ya mucho se fueron con Petro.

Quinto. La registraduría, las alertas tempranas frente a un posible fraude se están convirtiendo en realidad, el Pacto Histórico denuncia votos perdidos que ya están apareciendo, una vergüenza y un riesgo para las presidenciales.

Este listado de perdedores no se puede cerrar sin nombrar a Suani Lefevre Bessudo, nieto de Jean Claude Bessudo presidente de Aviatur, Suani salió tranquilamente en redes sociales diciendo como hizo fraude electoral, e impunemente después que se destapa el escándalo sale leyendo una cartica diciendo que no, que era un inocente juego y un chiste su confesión.

Ojalá esta Fiscalía en verdad investigue e imponga las sanciones penales del caso frente a los delitos cometidos por el inocente Suani, personalmente creo que no va a pasar nada, por que Francisco Barbosa y su fiscalía son muy eficientes capturando y judicializados a jóvenes de Primera Línea y el mismo saliendo a dar las ruedas de prensa, pero frente a delincuentes de cuello blanco ya no son tan ágiles, y este caso será igual, un bandido de cuello blanco que sale a reconocer sus delitos y no pasará nada, la justicia otra perdedora de las elecciones del Congreso.