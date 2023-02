Zanahoria y garrote

La inseguridad es el tema que más nos desvela a todos en este país. Solo en el Atlántico durante 2022 se reportaron 785 homicidios y 540 denuncias por extorsión, esta última representando un aumento del 59 % frente al 2021. Y estas son las reportadas, porque muchos no se atreven a denunciar. En el marco de esta situación la solución propuesta es una ley, en este caso, el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, que busca darle tranquilidad a los colombianos.

Esta ley me tiene pensando mucho en la zanahoria y el garrote. Pareciera que se tiene la convicción de que los problemas del país se resuelven con leyes; que con mayores penas o con mayores indultos, según sea el caso, se lograría, por ejemplo, bajar la criminalidad en Colombia. Pero el ejercicio se queda allí, en la visión que tiene el gobierno de turno de qué funciona mejor, la prebenda o el palo, y se aleja de la verdadera pregunta: ¿cómo le damos una solución de fondo a la seguridad?

Durante los gobiernos del presidente Uribe, la política era esencialmente de garrote: la única opción era la del sometimiento de las bandas criminales a través de la fuerza. Pero el tiempo demostró que esto no es suficiente, porque aunque la situación mejoró, como en el juego de pegarle al topo, por mucho que atines en tus golpes, seguirán saliendo más.

Ahora hemos pasado al otro extremo: la propuesta de Ley de Sometimiento ofrece toda la zanahoria del caso; y aunque aplaudo la creatividad y el pragmatismo de esta iniciativa, sí me pregunto, con penas cortas y la posibilidad de conservar un porcentaje del patrimonio, ¿cuál sería la motivación para que las organizaciones criminales no sigan delinquiendo?

Las estructuras criminales no funcionan así, si algo han demostrado es que aun estando recluidos tienen la capacidad de seguir operando. O peor aún, así se acojan todos los capos del narcotráfico a esa Ley de Sometimiento, el modelo puede resultar interesante para nuevos delincuentes, quienes vean allí una oportunidad de hacer buen dinero por 10 años, pagar solamente entre seis y ocho años de cárcel, y luego salir a vivir de ese 6 % que se les permitió conservar.

Se necesita tanto zanahoria como garrote. Esta ley, sin el acompañamiento de una verdadera política criminal y de golpes contundentes a estas organizaciones, no logrará que la política de paz total funcione. De nada sirven los beneficios ni el pragmatismo político logrando el sometimiento de delincuentes puntuales, si no se ataca el origen del negocio, el narcotráfico, y la autoridad del Estado genera el temor suficiente para demostrar a quienes consideren reemplazar a los delincuentes sometidos, que el delito no paga.