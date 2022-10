“¿Quién podrá defendernos?”

Es una realidad y no se puede ocultar, la moneda colombiana con respecto al dólar, es de las más devaluadas del mundo desde el 17 de junio del presente año, incluso se devaluó siete veces más que las de Brasil o México. Más allá de las muy comentadas circunstancias que nos han llevado a esta situación, esta subida es un síntoma de algo negativo, es una señal clara de los mercados movidos por personas de carne y hueso, quienes están viendo un riesgo adicional que antes no veían.

Lo importante no es el síntoma en sí mismo, sino que esta suma de miedos que provienen de realidades externas e internas nos vuelven a todos los colombianos un poquito más pobres que el día anterior. Todos los días que el dólar sube el día a día del colombiano se dificulta por la inflación y muchos sueños como tener computador se esfuman.

Existen realidades mundiales que se salen del control de los gobiernos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la desaceleración económica de los países desarrollados, o el problema mundial logístico de los contenedores. Pero no es menos cierto que muchos de estos problemas existían y eran conocidos desde antes de empezar la campaña presidencial.

Como bien lo dijo el Presidente, se prevé una recesión para el año 2023, ¿pero que debe hacer el líder para enfrentar la problemática que se avecina? Creo que la clave no es si sabemos leer los síntomas, o si el diagnóstico está bien hecho, el verdadero debate es concretar las acciones y el curso a seguir para mitigar el impacto de la recesión que él mismo vislumbra y que como consecuencia menos colombianos sufran las consecuencias de lo que parece inevitable.

En vísperas de una recesión solo hay una forma de enfrentar esa turbulencia, y al mismo tiempo lograr que se siga generando riqueza, que se siga generando equidad, o que en consecuencia se combata la pobreza. ¡Que el dinero no se quede estático! No sirve que el dinero esté en una cuenta de ahorro, pero tampoco nos sirve que la plata se vaya lejos porque ven un mejor negocio en otro lado, por eso hay que fortalecer lo más importante en una economía, la confianza.

La confianza para que los que tienen el dinero no se vayan, porque ven en Colombia la posibilidad de seguir produciendo. La confianza justa de los que más tienen, para que paguen más impuestos porque saben que si la economía crece por el consumo, le va mejor a los empresarios. Y no menos importante, la confianza de los ciudadanos de que el gobierno utilizará esos recursos para que lleguen donde la economía no llega, donde los más necesitados.

Sólo generando confianza y mandando mensajes contundentes a este triunvirato es que podremos salir adelante en estos momentos de turbulencia. Los mensajes erráticos desde el gobierno por parte de muchos de sus ministros, sin tener un plan definido, ponen en riesgo los bolsillos de todos. No más diagnósticos, todos estamos de acuerdo con el problema (la pobreza), hablemos de la receta y el tratamiento que va a recuperar la confianza de todos.