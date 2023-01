Que la inflación no nos reviente

Estos días un titular llamó mi atención: “Corrientazo sube más que la inflación”, llegando a 15 mil pesos promedio, cuando antes no pasaba de 8 o 10 mil; una subida del 50 %. Este ejemplo aumentó mi convicción de que el problema más grande que tiene Colombia ahora mismo, sin duda, es la inflación. Que si es porque la guerra en Ucrania generó un aumento en los productos necesarios para la agricultura o porque el dólar subió por la falta de confianza en el gobierno; o porque la cadena logística mundial está quebrantada a causa de la política interior China, o porque los costos de la energía están demasiado altos, en fin.

A veces parece que no se pudiera hacer nada, que todo está perdido y que dependemos de un milagro o de un golpe de suerte para que se detenga. Pero yo creo que los milagros o golpes de suerte solo se dan si hay trabajo, fe y mucho esfuerzo.

Por eso, siendo la inflación el mayor problema que tienen los colombianos hoy y para un gobierno cuyo propósito es la transformación social, sus mayores esfuerzos deben estar direccionados a mitigar sus efectos, y aquí no nos podemos quedar en meros simbolismos. Hemos visto intenciones, pero se quedan cortas ante la realidad del país.

Con una reforma tributaria aprobada, ¿cómo es posible que no se estén apropiando los 2 billones necesarios para bajar los costos de energía? Intervenir por bajar estas tarifas, las cuales en el 2022 incrementaron más de un 40 % en la costa y se proyecta un 15 % adicional para el 2023, aliviaría significativamente el bolsillo de los colombianos. El gobierno tiene la oportunidad, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, de tomar las acciones necesarias para garantizar esta inversión, la cual lograría bajar no solo los precios de la costa, sino los de todo el país.

Viendo el alza del 27.8 % en los alimentos, ¿cómo es posible que no se vean subsidios fuertes a la producción agrícola a través de tasas de interés y el Incentivo a la Capitalización Rural para que rápidamente los capitales lleguen y la productividad aumente? Esto apuntaría a bajar los costos o, si no se logra una, la disminución por lo menos ayuda a que las utilidades se queden en el país y se refleje en un alivio en la canasta familiar de los colombianos.

Leyendo a los analistas sobre la falta de confianza de los inversionistas en el país, ¿cómo es posible que no estemos trabajando en pro del sector inversionista y privado? No podemos seguir creyendo que es un problema para una sola cartera, todo el gobierno y sus sectores deben trabajar para que los capitales no solamente no huyan, sino que se atraiga nueva inversión y se fortalezca el mercado de capitales, para que nuestra divisa se mantenga en rangos normales.

No nos podemos quedar quietos, esperando que pase un milagro sin hacer nada, porque son los más pobres los que van a sufrir más. La política de equidad y de reducción de pobreza del Presidente tiene que estar dirigida en este momento a frenar la inflación, porque si no todos los objetivos del país se verán truncados y aumentos como el salario mínimo del 16 % frente a una inflación del 13,2 %, no alcanzará para cubrir las necesidades del país, ni dará la tranquilidad interna y externa que tanto necesitamos.