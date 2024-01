Por un 2024 lleno de optimismo

Los arranques de año siempre nos traen esa oportunidad de sacudirnos, reflexionar y trazar caminos para los meses que inician. En este ejercicio, y retomando este espacio de expresión que había dejado por unos meses por cuestiones de salud, quisiera aprovechar este cambio de calendario para de alguna forma aportar al ejercicio reflectivo.

Nada mejor que un golpe de realidad para ayudarnos a darle perspectiva a la vida, y eso fue justamente lo que viví en estos días que estuve viendo la película La Sociedad de la Nieve. Se las recomiendo.

Un primer mensaje es el trabajo en equipo, porque desde el principio es evidente que estas personas son una familia, unida por el deporte, que trasciende y motiva a cada uno a poner sus habilidades al servicio del otro, para juntos sobrellevar la adversidad. Trabajar de manera coordinada con los demás y por los demás, es sin duda un regalo que podemos hacer cada uno de nosotros, es por esto que estoy seguro que todos tenemos a alguien en quien apoyarnos; deja el ego, busca a estas personas y reconéctate.

Por otra parte, no es fácil ser un buen líder, pero en mayor o menor medida todos somos ejemplo de liderazgo para alguien más, en nuestros núcleos familiares, entornos laborales o incluso dentro de la sociedad. Y en ese sentido, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en cada uno de esos espacios, y ojalá nos enfoquemos en ser el tipo de líderes que inspiran a sacar lo mejor de cada quien. Cree en ti mismo, que escuchando tu corazón, seguro encontrarás el camino para inspirar a otros.

Y por último el coraje, porque como nos muestran los personajes, se requiere mucha valentía para tomar las decisiones difíciles de la vida, como lo que ellos hacen para sobrevivir. O tomar la iniciativa, muchas veces en detrimento de nuestra propia comodidad o beneficio, de anteponer al otro y sus necesidades. Pero cómo se da cuenta el primero que sale del avión tras la avalancha, vivir solo, no es vivir pleno y las decisiones duras cuando se toman con buenos argumentos y con convicción, pueden llegar a ser salvadoras en nuestras vidas e impactar positivamente las de quienes nos rodean. No dejes nunca que la zona de confort te lleve por un camino que no deseas; pelea por tus sueños.

La película, al final demuestra que de los mejores talentos que tenemos los seres humanos son vivir en sociedad, trabajar en equipo y aportar desde nuestras capacidades en resolver. Los invito a que enfrentemos este año con el optimismo que se requiere para nunca perder la fe, la determinación que es capaz de escalar montañas y la fortaleza para enfrentar cada avalancha y aún así pararnos firmes una vez más.