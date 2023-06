12:00 AM Opinión

Parecen 10

Tenemos ejemplos como las contradicciones de la “Paz Total”: genera una falsa sensación de seguridad, mientras los índices de hurto, extorsión y secuestro están por las nubes. O las oportunidades para los jóvenes, como el acceso gratuito a la universidad, que aún no han logrado concretarse. O los subsidios pensionales para adultos mayores, que prometieron serían de medio salario mínimo y ya van por aproximadamente $223 mil pesos. O la inflación, donde el presidente ha hecho exactamente lo contrario que aportar a su disminución, subiendo el precio de la gasolina, no subsidiando la energía para que no siga aumentando, o la escalada del dólar por su negación a continuar con las exploraciones.