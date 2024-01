La política de la muerte

Hay temas que me hacen cuestionar hasta dónde es capaz de llegar un gobierno en su afán por sacar adelante sus propuestas. Hubiera pensado que cuando se hablaba de salud, el precio era demasiado alto siquiera para considerar maquinar con ella. Sin embargo, tras los últimos movimientos del “gobierno del cambio” para aprobar a la fuerza lo que no han logrado a través del congreso, empiezo a pensar que no hay nada que los detenga en su afán por alcanzar su objetivo ideológico o quien sabe si algún propósito más turbio.

Lo primero que llamó mi atención fue que el ministerio, sin concertar, definiera el monto a pagar por paciente atendido (UPC) cifra que, según las entidades, resulta insuficiente frente a la demanda. Y nadie trabaja a pérdidas. Si a esto le sumamos la presión jurídica, como sucedió esta semana con la demanda del gobierno a 21 EPS por “vulnerar el derecho a la salud”, se está logrando una persecución, que seguro llevará a la devolución de los 10 millones de usuarios de las EPS a manos del Estado. Así lograría el ejecutivo una de sus metas más apetecidas: controlar los recursos, pasando el sistema a la cabeza del nuevo y cuestionado gerente de la Nueva EPS. ¿Será que lo único que quieren es el peaje de todos los cobros del sistema de salud?

La segunda inquietud surgió con el anuncio de los 11 mil puestos de salud que rehabilitarán a través de las juntas de acción comunal. Sabemos que el problema de fondo no radica en la infraestructura, sino en la falta de personal médico que los atienda. ¿Cuál será entonces el propósito de habilitar estos puestos si no hay capacidad para pagar el personal requerido para operarlos? Pareciera más un juego político, pasando dinero a las JAC y volándose a las alcaldías municipales, para tener contratación directa en los territorios; pero más grave aún, modificando el sistema general de participación, como lo dijo el ministro del interior, para ellos contratar el personal.

Esta es la verdadera política de la muerte, escudarse en una ideología en la que el Estado debe manejar todo el sistema, sin importar el riesgo que supone para millones de colombianos. Tengo la premonición de que quedarán miles de puestos de salud recuperados, sin médicos que los atiendan, pero con un gobierno en control de los recursos y nombramientos. Queda el sinsabor de ver cómo se politiza la vida de la gente en manos de un presidente cegado por reformar a la brava y desconociendo la necesidad de aplicar la política de resolver las verdaderas necesidades de la gente: ser atendidos de manera oportuna e integral en un sistema que salve vidas, no que las cobre.