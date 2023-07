Esclavos vs Arribistas

Después de la caída de la reforma laboral y tras la “alocución” del presidente hace unos días, me quedó el sinsabor de no entender aún el propósito de una reforma tan importante para nuestro país. Pareciera por momentos que las propuestas no están coordinadas con la realidad de la Colombia en la que vivimos actualmente.

Es cierto que no puede ser fácil plantear reformas en esta coyuntura, pues más allá del tire y afloje político que vive el país, el mundo está atravesando una transformación laboral, tecnológica y social que nos obliga a mirar con más detenimiento el por qué y el para quien de las cosas.

El presidente habla de reivindicar a la clase trabajadora “esclava”, protegerla de los “arribistas” de los empresarios. Más allá de los términos, que solo aportan a fortalecer el rencor y la división, me cuestiono si la reforma que fue presentada sí atendía efectivamente los intereses de la mayoría de los trabajadores colombianos. Porque no se puede desconocer que la clase trabajadora no solo es aquella representada por los sindicatos, sino que se extiende desde el vendedor de tintos en las plazas, pasando por la clase trabajadora y emprendedora compuesta por microempresarios, hasta los grandes empresarios que no solo generan empleo, sino que mantienen el PIB moviéndose.

Cuando el Banco de la República habla de que la reforma ponía en riesgo alrededor de 480 mil empleos, creo que tenemos que entender cuál es la realidad laboral del país. Por ejemplo, ¿qué propone esa reforma para los 10 millones de trabajadores informales de Colombia? ¿O para los 4 millones de desempleados? Quedarse en mejorar las condiciones es solo la punta del iceberg cuando se vive una situación tan compleja por la falta de acceso a oportunidades, desde primer empleo hasta para profesionales capacitados, o cuando se habla de la informalidad en esas proporciones.

No desconozco que debe haber un compromiso por mejorar las condiciones de los trabajadores; las horas extras, los recargos dominicales y nocturnos, y el aumento al salario mínimo, no solo se deben proteger, sino mejorar para garantizar el empleo digno a ese millón de personas que seguramente se beneficiarían con esas medidas. Pero esto no se logra poniendo a los empleados en contra de sus empleadores o imponiendo cargas que solo lograrán que las empresas recurran a reducir sus nóminas para poder compensar.

El país necesita que se gobierne para las mayorías. Si se va a presentar una nueva reforma laboral se debe entender el para que, y este propósito debe responder a la mejora de las condiciones de trabajo, no solo de los que hoy trabajan sino también de quienes no están empleados hoy, para que la informalidad y el desempleo baje. Ojalá en lugar de seguir concentrados en lo que nos separa, podamos construir desde la misma mesa por lo que nos une.