Confirmado, Petro se va

Siempre existía un miedo para muchos colombianos de que, al llegar a la presidencia, Petro iba a buscar perpetuarse él en el poder. Por eso cuando escuché su llamado a formar una gran coalición progresista me di cuenta de que ya está buscando trabajo desde agosto de 2026 como presidente de ese nuevo partido. Y la verdad es que yo me alegré mucho, no por que un presidente de izquierda se baje del poder, sino porque el que llegó está lleno de promesas vacías y desilusión.

Lo que sí me ha parecido muy aburridor ha sido la consiguiente discusión sobre participación en política. Es un debate hipócrita. La gente no es idiota y todo el mundo sospecha lo que ocurre tras bambalinas, precisamente esa disyuntiva es una de las razones que tiene desencantados a los ciudadanos de su política. Dejemos de tratarlos como tal. El lío no está en si hablaron o no, o si apoyaron a un candidato o no; está en utilizar los recursos y el poder del Estado para lograr propósitos políticos.

Los problemas surgen de la norma actual, del papismo, el colombianismo de hacerlo todo por debajo de cuerda, porque tanta traba y control ineficaz solo promueve más corrupción y maquinaria. Dejemos los verdaderos controles en donde deben estar: en unos entes de control empoderados que verifiquen que los procesos de contratación si se hagan de forma transparente y no se esté usando el poder para favorecer unos logros políticos.

Por eso me gusta el modelo político americano, donde el que aporta a una campaña lo está haciendo de frente, con unos límites, pero sin restricción de contratación. Ese apoyo no tiene por qué ser malo; por el contrario, aporta al ejercicio de hacer las cosas sobre la mesa. O como el lobby que uno ve de grandes empresarios en el congreso todos los días, peleando por sus intereses, lo que tampoco tiene nada de malo. Hay es que hacerlo transparente, con agendas y temas visibles. Esto no tiene que ir en detrimento del país, por el contrario, ayuda en su construcción, ya que la política, y más en el congreso, es el espacio de búsqueda de consensos en el marco de la puja de intereses.

Ojalá encontremos ese camino para cambiar la hipocresía por transparencia, que es lo que genera disgusto por las instituciones y la política, y que solo logra que la ciudadanía le siga perdiendo la fe a la democracia, demoliendo unas expectativas de transparencia tan necesarias para la recuperación de la confianza del ciudadano. Dejemos que participen de manera abierta, así por lo menos sabremos donde está cada uno, nos dejarán de ver la cara de bobos y así podremos cada uno decidir dónde queremos estar, pero con las cartas sobre la mesa.

@MiguelVergaraC